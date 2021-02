¿Por qué Ana María Canseco apareció en Despierta América? [VIDEO]

Ana María Canseco regresó a “Despierta América” con una sorpresiva aparición en la transmisión de este martes 23 de febrero. Sin embargo, la participación de Canseco fue en calidad de invitada para participar en el segmento “Sin Rollo” del show matutino de Univision.

Mediante las plataformas digitales, los seguidores de “Despierta América” le pidieron al equipo de la producción televisiva que integren a la presentadora de televisión mexicana al equipo de conductores oficiales del show, tal y como lo fue anteriormente.

“Deberían dejarla en el programa”, “Que se quede en el show”, “Ojalá se quede nuevamente”, “Déjenla de una vez en Despierta América”, “Ella fue fundadora de Despierta América, deberían dejarla”, “Que se quede permanentemente”, “Ojalá y se quede en Univision”, “Seguro va a reemplazar a Francisca por su embarazo”, fueron algunas de las reacciones en la plataforma de Instagram.

Canseco se une a la lista de personalidades como Rashel Díaz y Chef James, quienes fueron despedidos de Telemundo y han realizado apariciones especiales en “Despierta América”. Pese a la emoción de la audiencia por sus sorpresivas apariciones, todas las estrellas han participado como invitados especiales.

En la actualidad, el show matutino de Univision compite con “Hoy Día”, la nueva producción televisiva de Telemundo que es transmitida de lunes a viernes en el mismo horario.

Durante su participación en la reciente transmisión de “Despierta América”, Ana María Canseco brindó su punto de vista sobre los temas más recientes y candentes en la industria del entretenimiento.

Canseco dio a conocer que en estos momentos reside en Texas y se desempeña como locutora en su propio show radial. Además, la mexicana es la editora en jefe de su sitio web oficial, una plataforma en donde ofrece una variedad de secciones relacionadas con entretenimiento.

Al momento de ser cuestionada sobre su reciente mudanza a Texas, la presentadora de televisión respondió: “Me vine aquí a San Antonio porque ahora es mi responsabilidad como hija venir a ayudar a mi mamá. Resulta que la diagnosticaron con diferentes problemas, hasta ahorita estamos viendo si es Parkinson… Necesita de mi ayuda, llegó mi momento de pagarle lo mucho que ella me cuidó y me apoyó, por eso me vine para acá para San Antonio”.

Ana María Canseco es conocida en la industria televisiva por formar parte del equipo de presentadores iniciales de “Despierta América” desde el año 1997. Tras 13 años al frente del show matutino de Univision, Canseco se despidió de los televidentes tras concluir su relación laboral con la cadena televisiva en el mes de octubre de 2010.

En una entrevista con la revista People en Español, la también actriz habló en ese momento sobre su salida de la producción televisiva de la cadena televisiva de habla hispana: “Es como cuando rompes con una pareja a quien has querido mucho. Siempre he dicho que Despierta América era mi sueño hecho realidad. Era mi lugar ideal, pero entiendo que ya no encajo en el nuevo formato. Además, de cierta manera yo represento el programa original”.

Durante la entrevista con la publicación estadounidense, Canseco destacó su agradecimiento a Univision por la oportunidad que le brindaron a lo largo de muchos años: “Estoy llena de agradecimiento. Logré muchos sueños profesionales y personales. Logré el cariño del público. Logré conocer a mis ídolos, a mis actores favoritos, a mis cantantes. Pude entrevistarlos, conversar con ellos. Fue maravilloso, pero entiendo que para la nueva gerencia [del canal] yo ya no tenía mucho que hacer allí y lo respeto”.

A lo largo de su carrera artística, Ana María Canseco ha formado parte de grandes producciones televisivas como “Despierta América”, “El Gordo y la Flaca” y “Un Nuevo Día”.

