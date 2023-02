Ana Jurka está en casa con bronquitis

Ana Jurka ha estado alejada de las pantallas desde hace varios días. Resulta que la presentadora se encuentra con bronquitis pero no está grabe. “En casa descansando para aliviarme finalmente”, escribió Ana Jurka en sus redes. “Quién ha descuidado sus metas para estar en forma este año? 🤭✋🏼 conste que yo porque me enferme! retomaré en unos días. Nos vamos a caer todos, lo importante es levantarnos!”.

Ella ha estado enferma desde que empezó el año. A finales del mes de enero, Ana Jurka perdió la voz, le dolía la garganta y tenia dolor de cabeza.

El pasado 7 de febrero, Ana Jurka fue a una clínica de emergencia para confirmar que tenía bronquitis. “Fui al urgent care (nada grave, solo tengo bronquitis) y después de que me vio la enfermera y una doctora, aparecieron con esta máquina”, contó en sus redes la presentadora de Telemundo, mostrando una foto donde se la ve hablando con los médicos a través de un iPad. “Por ahí confirmaron todos mis datos, la prescripción de mis antibióticos, un esteroide y lista para ir a casa. 😨 No sé qué les parezca a ustedes pero aunque amo la tecnología, cada día me sorprendo o me asusto más”.

Los seguidores de Ana no dudaron en comentar y dejar mensajes. Uno de ellos decía: “Ana , el cuerpo es sabio , y pide lo que nesecitas, o se la damos ooo se pone en huelga 😂😅, cuídate , es lo mejor y aprovecha más a tu familia, disfrútalos , saludos desde Anaheim Ca”. A lo que la misma Ana le contestó: “jajaja pero esta huelga me ganó porque ya días me pedía quedarme en casa y hasta que me dejó sin voz lo logro!!☺️”.

“Descansa Anita, ya habrá tiempo para ponerte en forma, 🏃🏼‍♀️ lo que importa es que descanses, me caes supeeer bien eres sencilla humilde,súper cool 🌺🥰”, comentó otro seguidor. Otro agregó: “Ánimo y que te recuperes pronto”.

Si se llega a recuperar pronto, Ana podrá regresar al set de En Casa con Telemundo para despedirse de su público. Pero si sigue así hasta el 17 de febrero, Ana no podrá despedirse y empezar una nueva etapa presentado nuevamente deportes para Telemundo.