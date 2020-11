Ana Brenda Contreras estrena romance: ¿Quién es su nuevo novio?

La estrella mexicana Ana Brenda Contreras confirmó que tiene un nuevo novio después de meses de especulaciones. La actriz y actual presentadora del concurso de Univision “Tu cara me suena” publicó en sus redes sociales una foto con su pareja, que causó revuelo entre sus fans.

Además de la imagen, la artista también le dedicó un hermoso mensaje a su nuevo romance, a quien describió como un “rey” y su “roca”.

La protagonista de telenovelas como “Amar sin ley” y “Lo imperdonable” tiene una relación formal con el empresario mexicano Zacarías Melhem, quien es el hermano de la mejor amiga de Ana Brenda. Es decir, lo conoce desde hace mucho tiempo.

Melhem y Ana Brenda fueron vistos por primera vez en público en los Latin Grammy de 2019, en Las Vegas, y la actriz ha estado conviviendo con él y sus hijos en la ciudad de Mission, en el estado de Texas. De hecho, allí pasó gran parte de los meses de confinamiento a consecuencia de la pandemia.

Lamentablemente, la actriz y conductora no ha podido estar con él en su cumpleaños y le mandó este mensaje.

Feliz cumpleaños al rey 🤴🏻, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos , el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada) 🤣Te amo my rock ❤️ Happy birthday 🎂