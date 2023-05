Ana Brenda Contreras revela como su perrita la ayudó a salir de la depresión

Ana Brenda Contreras reveló que sufría de depresión durante la pandemia por COVID. La actriz mexicana la pasó muy mal. Ella se encontraba de luto tras la muerte de su padre, en octubre del 2017. Luego tuvo que encerrarse en casa debido a la pandemia que hizo que el mundo se aislará en sus hogares

Hasta que a su vida llego su perrita llamada Tomasa, que había nacido sin sus dos patitas delanteras. “Me entró una depresión brutal por el duelo de mi papá, por la contingencia y por mi vida en general, no le encontraba sentido”, contó Ana Brenda en entrevista con Mezcalent. “De repente veo en internet a esta cosa divina sin patitas que era difícil que encontrara un hogar y supe que tenía que ser mía. De no haber sido por ella mi experiencia en la pandemia hubiera sido totalmente diferente, definitivamente ella me salvó de esa depresión”.

Así es, su perrita Tomasa llegó en el momento preciso para ayudarla a estar lo más tranquila posible sabiendo que tenía que permanecer aislada en su casa.

La actriz reconoció que la discapacidad física que tiene su perrita ha hecho la conexión entre ambas aun más especial, pues ella le ha enseñado a disfrutar de la vida a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el camino.

Ana Brenda adoptó a su perrita cuando tenía dos meses. “Ella nació sin sus dos patitas delanteras, entonces a los 5 días la tiraron, la abandonaron y luego la recogieron. La iban a dormir, porque pensaron que no iba a ser autosuficiente y sobre todo que no la iba a adoptar nadie, entonces una amiga la adoptó, la tuvo unos días y la subió a su Instagram, entonces le dije ‘¡es mía!’. La vi, me enamoré de ella, le dije ‘¡es mía!’ y fue amor mutuo”, contó Ana Brenda en 2021.

Cabe mencionar que Ana Brenda protagonizará junto a Fernando Colunga la novela El Conde: Amor y Honor, por Telemundo este 2023.