¿Qué le pasa a Alejandro Sanz? Mensaje en redes causa preocupación

El cantante Alejandro Sanz, “tiene el corazón partio”, y sus últimas declaraciones a través de su red social de Twitter de que no se encuentra bien, dejó bastante inquietos a sus más de 19.7 millones de seguidores en todo el mundo.

El cantautor español, el pasado 26 de marzo, cerca de las 7:00 de la noche hizo publico que su estado de ánimo estaba bastante bajo, y que no atravesaba por un buen momento.

“No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, expresó el artista.

Alejandro no dijo exactamente qué es lo que le está pasando, pero su publicación también la compartió en sus historias de Instagram, con sus más de siete millones de seguidores.

En su escrito que ya cuenta con más de 100.000 “me gusta” y casi 10.000 retuiteos, Alejandro señala que quizo compartir este sentimiento con sus fans, dándoles a entender que no siempre el hecho de que seas un artista famoso, que se muestra alegre y exitoso, asegura que todos los días sean felices y de pleno bienestar, informó Canal 1.

De inmediato la red se activó, y miles fueron las personas que se volcaron a demostrarle todos sus sentimientos de solidaridad y de fortaleza para afrontar cualquier situación que estuviera pasando.

“A todos nos pasa maestro, apóyate de la gente que te quiere. Mañana será otro día, toca poner buena cara y seguir adelante”, “El reconocerse ser humano ante sus fans, también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!”, “Que grande Alejandro. Muchos podemos entender y valoramos estas expresiones de personas de su talante”, “Te queremos un montón cielo… y estamos contigo en las buenas y las malas”, “Siempre las respuestas están dentro de nosotros”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el hilo de Twitter, de acuerdo con Semana.

Uno de los escritos que destacó fue el del pianista James Rhodes, que en más de una ocasión ha hecho públicas sus depresiones y que le transmite su comprensión: “Cómo te entiendo querido. Siempre hay nubes. Pasan, a menudo muy lentamente, pero lo hacen. Son temporales”, le dice, según Sport.

“Este mensaje hace más por la salud mental que diez campañas institucionales. Hay que normalizar el no sentirse bien, el estar triste…Y el pedir ayuda cuando las señales sean claras”, comentó por su parte el escritor de libros para jóvenes Javier Padilla.

Su último lanzamiento: “Correcaminos”

Este EP Lanzado el pasado 24 de marzo, cuyo tema musical es una colaboración entre Alejandro Sanz y el venezolano Danny Ocean, se trata de una canción festiva en ritmos pop y urbano, en los cuales se invita a celebrar la vida. Las letras narran una historia profunda de superación y de progreso.

Publica el medio Europa FM, que en una entrevista que ha concedido para La Razón, el intérprete de “Muero” ha desvelado qué significa este tema, producido por Alizz, y la inspiración detrás de él.

Ha aclarado que él es este ‘correcaminos’, mientras que ‘el coyote’ son todos los obstáculos que se le presentan: “Los que hay entre tú y lo que quieres lograr. Es una metáfora bonita. Tú eliges tu camino y nadie te puede parar. Ni el coyote ni nada de lo demás: no le prestas atención, ni siquiera sabes que existe. Esa es la actitud ante la vida”, dijo.

En otro aparte de la entrevista Alejandro, señaló que se ve identificado como esta ave. “Soy un correcaminos 100%. Elegí un destino, una meta y me puse a ello. Mi actitud siempre ha sido ir hacia donde quería ir y, en el camino, claro, te encuentras muchos obstáculos, gente que va a matar, que te juzga”.

De otro lado, es de señalar que Alejandro retomó su carrera artística el 14 de abril, realizando una gira por la ciudad de Bogotá denominada “Sanz en vivo”. Así mismo continuó sus shows en otra ciudades latinoamericanas como Lima, Guayaquil, Santiago de Chile, Buenos Aires, entre otras.

Finalmente, en el mes de junio, a partir del día tres, el artista retornará a su país de origen para dar varios conciertos, y luego viajará a los Estados Unidos para presentarse en la ciudad del Sol, Miami, el día 23 de septiembre, en Nueva York el 30 del mismo mes y en los ángeles el día 14 de octubre, de acuerdo con su sitio web oficial.

