Ana Bárbara responde a las declaraciones de maltrato que hizo José Emilio

Todo empezó desde que José María Fernández “El Pirru” reveló que su hijo José Emilio, fruto de su matrimonio con Mariana Levy, había tratado de extorsionar a su ex esposa Ana Bárbara.

El joven de 19 años admitió haber tratado de chantajear a la cantante por dinero. Ya que no todavía no ha recibido la herencia de su madre. José Emilio niega haber usado un supuesto audio para el chantaje pero que sí había tratado de vender información comprometedora a una revista. Pero está arrepentido.

Lo único que desea es reunirse con Ana Bárbara para arreglar las cosas. Pero durante un encuentro con los medios, el hijo de la desaparecida Mariana Levy dijo que el prometido de Ana Bárbara lo trato mal y que maltrataba a sus hermanos.

Según José Emilio la su distanciamiento con Ana Bárbara es porque Ángel Muñoz, el prometido de ella, comenzó a tratar mal a su hermano José María porque presuntamente no “podía salir de fiesta” ni hacer nada en su propia casa por temor a ser reprendido duramente, informa Infobae.

Haces unos días, José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy que fue criado por Ana Bárbara tras la muerte de su madre, mencionó que una de las razones del distanciamiento con la cantante era por Ángel Muñoz, pareja sentimental de quien fuera durante muchos años una segunda madre. “El esposo [Ángel Muñoz] no me cae tan bien. La forma en la que él trataba a mis hermanos verbalmente no era la adecuada, por eso se da también la separación entre ella y yo”, mencionó a los medios de comunicación.

Ana Bárbara responde a las declaraciones de José Emilio

Ana Bárbara fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo José Emilio sobre su pareja. A lo que ella respondió de una forma sutil.”Así lo dejó. ¿Han oído que la ropa sucia se lava en casa? Prefiero esto guardarlo para nosotros…Cuando tenga algo que decir, que sea bien bonito, se los juro que se los voy a decir”.

La intérprete de también descartó que le moleste cualquier señalamiento en contra de Ángel Muñoz. “Todo pasa por algo. Realmente, creo que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y no tenemos en este momento nada malo ni bueno que decir; solamente, que gracias”, agregó. “Y cuando haya un comentario ya lo diremos”.