Hijo de Mariana Levy acusa al prometido de Ana Bárbara de maltrato

El hijo de Mariana Levy, José Emilio Fernández, sigue en el ojo del huracán. Hace unas semanas su padre, Jose María Fernández “El Pirru”, dijo que su hijo José Emilio trato de extorsionar a su ex esposa, la cantante Ana Bárbara, con un audio que este había grabado. Pero José Emilio se arrepintió y se disculpó con la cantante a través de las cámaras de El Gordo y la Flaca, ya que ellos no se han visto frente a frente desde hace mucho tiempo.

José Emilio espera reunirse pronto con Ana Bárbara pero quizás esto se complique aun más ya que el hijo menor de la desaparecida Mariana Levy, acusa de maltrato al prometido de la interprete.

El joven de 19 años fue captado por las cámaras del programa de espectáculos De primera mano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue ahí cuando habló del problema que enfrenta con su padre y además de sus ganas de reunirse con Ana Bárbara.

A pesar de que desea reunirse con Ana Bárbara, no la ha buscado. Y que una de las razones que se alejo de ella fue porque su pareja lo trataba mal.

“Yo a ella la quiero mucho y le agradezco todo. Pero su esposo [Ángel Muñoz] no me cae bien. La forma en que trataba verbalmente a mis hermanos no era adecuada. Por eso me distancié de ella”, confesó el joven al medio mexicano.

Según el José Emilio, Ana Bárbara podría estar al tanto de la forma que le hablaba Ángel Muñoz a él y a sus hermanos, pero ella “no abre los ojos”.

El hijo de Mariana Levy dice que él respeta la decisión de casarse con él pero espera que “se de cuenta de cómo tratan a sus hijos y que a partir de eso tome la decisión, que no se deje cegar por el amor”.

Ana Bárbara se comprometió con Ángel Muñoz en 2020

En julio de 2020, Ana Bárbara se comprometió con Ángel Muñoz, un hombre 15 años menor que ella, informa Univision.



Ellos se conocieron cuando ella se mudó a Los Ángeles y empezaron una relación amorosa en 2014.

La pareja mantiene su relación en privado. Solo se sabe que Ángel Muñoz es un empleado del gobierno de Estados Unidos.