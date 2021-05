American Idol 2021 temporada 19 ¿Cómo ver la final?

El ganador será elegido durante una final de tres horas lleno de estrellas de ABC “American Idol” que se transmitirá este domingo 23 de mayo.

pero, ¿quién sera elegido?

Solo quedan tres concursantes en la competencia: Willie Spence, Chayce Beckham y Grace Kinstler. Gold Derby predice que Beckham podría ganar esta temporada según una encuesta realizada a los fanáticos después del episodio del 16 de mayo, pero aún hay una posibilidad para todos.

Esto es lo que necesita saber sobre la hora de TV, el canal, qué esperar y más del programa:

¿Cuándo se transmite la final de temporada y cómo verlo?

El final de la temporada 19 que tendrá una duración de tres de “American Idol” se transmite en vivo de costa a costa el domingo 23 de mayo de 2021 a las 8:00 p.m. hora del Este en ABC.

Mire la final en vivo por ABC o vea la transmisión del episodio en ABC.com/watch-live o a través de las aplicaciones de ABC.

¿Quién actuará el domingo por la noche?

La final contará con actuaciones de los 3 primeros, así como de los tres jueces: Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan. El resto del Top 9 de “American Idol”, incluidos Spence, Beckham y Kinstler, actuarán en el escenario junto a artistas invitados como Alessia Cara, Chaka Khan, Fall Out Boy, Leona Lewis y más, según ABC en su “Sitio web de American Idol”.

Los 3 mejores interpretarán estas canciones

Durante el final de la temporada, los 3 mejores concursantes cantarán tres solos cada uno. Uno en honor a su ciudad natal, un segundo en el que han actuado en el programa antes y un tercero que es elegido por el juez.

Según Billboard, aquí están las canciones que los Top 3 interpretarán el domingo por la noche:

– Grace Kinstler — “I Have Nothing” de Whitney Houston, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” por Aretha Franklin, y “All By Myself” de Celine Dion.

– Chayce Beckham — “Fire Away” de Chris Stapleton, “Afterglow” de Ed Sheeran y “Blackbird” de los Beatles.

– Willie Spence — “A Change is Gonna Come” de Sam Cooke, “Stand Up” de Cynthia Erivo y “Georgia on My Mind” de Ray Charles.

Las presentaciones especiales de las estrellas invitadas, junto con los 9 mejores concursantes, incluyen:

– Fall Out Boy – “My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)” con Spence, Deshawn Goncalves, Beckham, Arthur Gunn y Hunter Metts.

– Chaka Khan – Mezcla de “I’m Every Woman”, “Ain’t Nobody”, “Sweet Thing” y “Through the Fire” con Goncalves, Casey Bishop, Alyssa Wray, Cassandra Coleman y Kinstler

– Macklemore – “No nos puede detener” entre los 3 primeros

– Luke Combs – “Forever After All” con Beckham

– Mickey Guyton – “Black Like Me” con Wray

– Leona Lewis – “You Are the Reason” con Spence

– Alessia Cara – “Scars to Your Beautiful” con Kinstler

– Sheryl Crow – “Every Day Is a Winding Road” y “If It Makes You Happy” con Gunn

– Lindsey Buckingham – “Go Your Own Way” con Coleman

¿Cómo votar durante el final de temporada?

Hay tres formas de votar por tus concursantes favoritos durante el final de temporada.

Vote en AmericanIdol.com/vote o en la aplicación “American Idol”. Otra forma es mediante mensaje de texto. Para enviar mensajes de texto, simplemente envíe un mensaje de texto con el número del concursante por el que le gustaría votar al “21523”. El número funcionará con cualquier operador de telefonía celular.

La votación se abrirá en la parte superior del programa y finalizará justo antes de la última pausa comercial, en la que se revelarán los resultados.

El final de la temporada 19 de “American Idol” se transmite el domingo 23 de mayo de 2021 a las 8:00 p.m. de costa a costa en ABC.

Esta es la versión original de Heavy.com

