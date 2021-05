Billboard Music Awards 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

Los Premios Billboard Music Awards 2021 se transmitirán en vivo este domingo 23 de mayo a las 8:00 p.m. ET/PT en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas en que puede ver una transmisión en vivo de los Premios Billboard de la Música 2021 en línea de manera gratuita:

Avance de los Premios Billboard Music Awards 2021





Los Billboard Music Awards 2021, presentados por Nick Jonas, están “honrando a los nombres más populares de la música actual”, según el comunicado de prensa de NBC. Estos premios se basan en el desempeño en las listas de Billboard, por lo que se trata de canciones y artistas exitosos.

The Weeknd lidera a todos los nominados con 16 nominaciones, seguido por DaBaby con 11, Pop Smoke con 10 y Gabby Barrett con nueve.

La lista completa es la siguiente:

Mejor Artista

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor artista nuevo

Gabby Barrett

Doja Cat

Jack Harlow

Pop Smoke

Rod Wave

Mejor artista masculino

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Mejor artista femenina

Billie Eilish

Ariana Grande

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Taylor Swift

Mejor dúo / grupo

AC/DC

AJR

BTS

Dan + Shay

Maroon 5

Mejor Artista Billboard 200

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Post Malone

Taylor Swift

Mejor Artista Hot 100

DaBaby

Drake

Dua Lipa

Pop Smoke

The Weeknd

Mejor artista de canciones en streaming

DaBaby

Drake

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Mejor artista de ventas de canciones

Justin Bieber

BTS

Megan Thee Stallion

Morgan Wallen

The Weeknd

Mejor artista de canciones en radio

Justin Bieber

Lewis Capaldi

Dua Lipa

Harry Styles

The Weeknd

Mejor artista social (votado por los fans)

BLACKPINK

BTS

Ariana Grande

SB19

Seventeen

Mejor artista R&B

Jhené Aiko

Justin Bieber

Chris Brown

Doja Cat

The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B

Justin Bieber

Chris Brown

The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B

Jhené Aiko

Doja Cat

SZA

Mejor artista de rap

DaBaby

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

Mejor artista masculino de rap

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

Mejor artista femenina de rap

Cardi B

Megan Thee Stallion

Saweetie

Mejor artista country

Gabby Barrett

Kane Brown

Luke Combs

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Mejor Artista Masculino Country

Luke Combs

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Mejor Artista Femenina Country

Gabby Barrett

Maren Morris

Carrie Underwood

Mejor dúo / grupo country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Maddie y Tae

Mejor artista de rock

AC/DC

AJR

Five Finger Death Punch

Machine Gun Kelly

twenty one pilots

Mejor artista latino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Mejor Artista Masculino Latino

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Mejor artista femenina latina

Becky G

Karol G

Rosalía

Mejor dúo / grupo latino

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabón Armado

Los Dos Carnales

Mejor artista dance / electrónico

The Chainsmokers

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Surf Mesa

Mejor artista cristiano

Casting Crowns

Elevation Worship

for KING & COUNTRY

Carrie Underwood

Zach Williams

Mejor artista de gospel

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Tasha Cobbs Leonard

Maverick City Music

Kanye West

Mejor álbum Billboard 200

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Taylor Swift, folklore

The Weeknd, After Hours

Mejor álbum de R&B

Jhené Aiko, Chilombo

Chris Brown & Young Thug, Slime & B

Doja Cat, Hot Pink

Kehlani, It Was Good Until It Wasn’t

The Weeknd, After Hours

Mejor álbum de rap

DaBaby, Blame It On Baby

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

Lil Uzi Vert, Eternal Atake

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Mejor álbum country

Gabby Barrett, Goldmine

Sam Hunt, Southside

Chris Stapleton, Starting Over

Carrie Underwood, My Gift

Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album

Mejor álbum de rock

AC/DC, Power Up

Miley Cyrus, Plastic Hearts

Glass Animals, Dreamland

Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall

Bruce Springsteen, Letter to You

Mejor álbum latino

Anuel AA, Emmanuel

Bad Bunny, El Último Tour Del Mundo

Bad Bunny, Las que no iban a salir

Bad Bunny, YHLQMDLG

J Balvin, Colores

Mejor álbum dance / electrónico

DJ Snake, Carte Blanche

Gryffin, Gravity

Kygo, Golden Hour

Lady Gaga, Chromatica

Kylie Minogue, Disco

Mejor álbum cristiano

Bethel Music, Peace

Elevation Worship, Grave Into Gardens

Carrie Underwood, My Gift

We The Kingdom, Holy Water

Zach Williams, Rescue Story

Mejor álbum de gospel

Koryn Hawthorne, I AM

Tasha Cobbs Leonard, Royalty: Live at the Ryman

Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 1

Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Part 2

Kierra Sheard, Kierra

Canción Top 100 presentada por Rockstar

24kGoldn ft. iann dior, “Mood”

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor canción en streaming

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Future ft. Drake, “Life Is Good”

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne, “WHATS POPPIN”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Canción más vendida

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

BTS, “Dynamite”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé, “Savage”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor canción de radio

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

Dua Lipa, “Don’t Start Now”

Harry Styles, “Adore You”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Colaboración principal (voto de los fans)

24kGoldn ft. iann dior, “Mood”

Gabby Barrett ft. Charlie Puth, “I Hope”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne, “WHATS POPPIN”

Mejor canción de R&B

Jhené Aiko ft. H.E.R., “B.S.”

Justin Bieber ft. Quavo, “Intentions”

Chris Brown & Young Thug, “Go Crazy”

Doja Cat, “Say So”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Mejor canción de rap

24kGoldn ft. iann dior, “Mood”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “ROCKSTAR”

Jack Harlow ft. DaBaby, Tory Lanez, & Lil Wayne, “WHATS POPPIN”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé, “Savage

Mejor canción country

Jason Aldean, “Got What I Got”

Gabby Barrett, “I Hope”

Lee Brice, “One of Them Girls”

Morgan Wallen, “Chasin’ You”

Morgan Wallen, “More Than My Hometown”

Mejor canción de rock

AJR, “Bang!”

All Time Low ft. blackbear, “Monsters”

Glass Animals, “Heat Waves”

Machine Gun Kelly ft. blackbear, “my ex’s best friend”

twenty one pilots, “Level of Concern”

Mejor Canción Latina

Bad Bunny, “Yo Perreo Sola”

Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti”

Black Eyed Peas & J Balvin, “RITMO (Bad Boys For Life)”

Maluma & The Weeknd, “Hawái”

Ozuna x Karol G x Myke Towers, “Caramelo”

Mejor canción dance / electrónica

Lady Gaga, “Stupid Love”

Lady Gaga & Ariana Grande, “Rain on Me”

SAINt JHN, “Roses (Imanbek Remix)”

Surf Mesa ft. Emilee, “ily (i love you baby)”

Topic & A7S, “Breaking Me”

Mejor canción cristiana

Elevation Worship ft. Brandon Lake, “Graves Into Gardens”

for KING & COUNTRY, Kirk Franklin & Tori Kelly, “TOGETHER”

Kari Jobe, Cody Carnes, & Elevation Worship, “The Blessing (Live)”

Tauren Wells ft. Jenn Johnson, “Famous For (I Believe)”

Zach Williams & Dolly Parton, “There Was Jesus”

Mejor canción de gospel

Koryn Hawthorne, “Speak To Me”

Jonathan McReynolds & Mali Music, “Movin’ On”

Marvin Sapp, “Thank You For It All”

Tye Tribbett, “We Gon’ Be Alright”

Kanye West ft. Travis Scott, “Wash Us In The Blood”

Los Billboard Music Awards 2021 se transmitirán en vivo el domingo 23 de mayo a las 8:00 p.m. ET/ PT en NBC.

