¿Cuándo comienzan los shows en vivo de “American Idol”?

Esta noche, 12 de abril, es el primer “show en vivo” de esta temporada de American Idol. Los 16 mejores concursantes fueron revelados anoche, y esta noche, se enfrentarán con la esperanza de convertirse en el próximo cantante estrella del país.

Los 16 mejores concursantes son:

• Alanis Sophia

• Alyssa Wray

• Ava August

• Beane

• Caleb Kennedy

• Casey Bishop

• Cassandra Coleman

• Chayce Beckham

• Colin Jamieson

• Deshawn Goncalves

• Grace Kinstler

• Graham DeFranco

• Hunter Metts

• Madison Watkins

• Willie Spence

• Wyatt Pike

Esto es lo que necesita saber:

Esta noche, Luke Bryan estará fuera del primer show en vivo, ya que dio positivo por Covid-19.

El cantante hizo el anuncio el lunes 12 de abril, escribiendo en Twitter: “Me entristece decir que no seré parte del primer programa en vivo de @AmericanIdol de esta noche. Di positivo para COVID, pero estoy bien y espero volver pronto”.

I’m sad to say I won’t be a part of tonight’s first live @AmericanIdol show. I tested positive for COVID but I’m doing well and look forward to being back at it soon.

— Luke Bryan (@LukeBryanOnline) April 12, 2021