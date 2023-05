‘American Idol’ 2023: Iam Tongi ganador de la temporada 21

La presión estaba sobre los tres concursantes restantes de la temporada 21 de “American Idol”, ya que compitieron en la final en vivo del 21 de mayo de 2023. ABC llenó el festival de canciones de tres horas con actuaciones de celebridades, incluidas canciones de los tres jueces, Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie, y una larga lista de artistas famosos, desde la estrella del country Lainey Wilson hasta el rapero Pitbull.

La superestrella del country y ex juez de “Idol” Keith Urban también regresó al programa, no solo para actuar, sino también para servir como mentor de los tres participantes finales: Iam Tongi, de 18 años, de Hawai, Megan Danielle, de 21 años. de Arkansas, y Colin Stough, de Mississippi, de 18 años, quienes regresaron a sus ciudades natales la semana pasada para desfiles y conciertos, con imágenes de esas visitas transmitidas en el final de esta noche.

La votación comenzó cuando comenzó el programa en vivo y después de que cada finalista cantara dos canciones, los primeros votos de los espectadores (en línea, a través de aplicaciones y mensajes de texto) determinaron quién quedaría en tercer lugar. Los votos finales entre los dos últimos concursantes se tabularon durante la última pausa comercial de la noche, y el ganador fue anunciado en vivo por el presentador Ryan Seacrest minutos antes del cierre del programa.

Alerta de spoiler: a lo largo de la noche, Heavy proporcionó actualizaciones en vivo y resultados de votaciones, así que no sigas leyendo si no quieres saber qué sucede. Así es como se desarrolló la noche; el ganador se revela al final de nuestro resumen.

Final de la temporada 21 de ‘American Idol’: PRIMERA HORA

La gran final comenzó con el regreso de todo el Top 12 de la temporada 21: los tres finalistas más Wé Ani, Marybeth Byrd, Warren Peay, Haven Madison, Tyson Venegas, Oliver Steele, Zachariah Smith, Lucy Love y Nutsa Buzaladze, de pie con esmoquin. El presentador Ryan Seacrest vestido fuera de los nuevos estudios de “American Idol”. Luego envió a los espectadores adentro para una presentación en vivo de Pitbull con una aparición sorpresa de Lil ‘Jon.

Los concursantes finalmente se unieron a Pitbull, cantando “Tonight”, que todos han estado practicando durante toda la semana, compartiendo fragmentos de sus ensayos en las redes sociales.

Luego, Seacrest presentó a los jueces, vestidos para la ocasión, y caminaron desde el escenario hasta sus asientos detrás de la mesa de los jueces. Luego, los 3 principales: Stough, Danielle y Tongi salieron al centro del escenario, compartieron que se sentían listos para divertirse y comenzó la competencia.

SESIONES DE MENTORÍA DE KEITH URBAN

MEGAN DANIELLE: “Idol” luego mostró a Danielle en su sesión de tutoría con Urban, con los ojos llorosos mientras hablaba sobre lo difícil que ha sido aprender a creer en sí misma durante la competencia después de “escuchar toda la negatividad”, a la que aludió en un video de redes sociales a principios de semana. Después de una conmovedora charla de ánimo de Urban, el programa regresó al estudio, donde interpretó su canción “God Whispered Your Name”.

Richie le dijo que el “pequeño llanto” en su voz es “muy conmovedor” y dijo “en lo que a mí respecta, tenemos tres números uno en esa etapa”. Perry le dijo a Danielle que se había encontrado a sí misma en esta competencia, y Bryan le dijo que nunca la escuchó perder una nota o hacer una mala elección vocal durante toda la temporada, pero que quiere asegurarse de que ella también se divierta a medida que avanza. en su carrera

IAM TONGI: A continuación, Tongi se reunió con Urban y reveló que su padre, quien murió en diciembre de 2021, era un gran admirador. De hecho, Tongi recuerda cómo sus padres solían bailar todo el tiempo con la canción que eligió cantar, “Making Memories of Us”. La mamá de Tongi, Lillie, le dijo a Urban lo agradecidos que están por su música porque les recuerda a su papá.

Como ha sucedido muchas veces antes, la multitud enloqueció alentando a Tongi después de su actuación, tanto que los jueces apenas pudieron pronunciar una palabra. Perry finalmente pudo decirle a Tongi que necesitaba agarrar un pañuelo porque “la vibración que sale de tu boca atraviesa las malas hierbas de los corazones de las personas”. Bryan le dijo a Tongi que tiene “un don natural de Dios” y que fue una de sus actuaciones favoritas del año. Mientras tanto, Richie también dijo que la entrega de Tongi es la razón por la que se encuentran llorando “en una canción que ya conozco”.

Después de los comentarios de los jueces, Tongi se rió y le dijo a Seacrest que fue asqueroso ver a sus padres besarse con esa canción, pero que siempre los recordará bailando.

COLIN STOUGH: Stough dijo que Urban fue su mentor favorito de celebridades de la temporada desde que creció escuchando y tocando su música, pero admitió al músico que estaba nervioso al tocar sus canciones frente a él. Urban dijo: “Lo entiendo, ¡no sé si podría hacerlo!” Urban estuvo de acuerdo en que “Stupid Boy” era una gran canción para él y que la audiencia podría ver diferentes capas de su voz en ella.

Bryan le dijo: “¡Siendo tú, bebé!”. y agregó que le encanta ver a Stough convertirse en un artista capaz de ofrecer momentos tiernos y canciones más valientes. Richie dijo que ha notado que ha ganado algo de actitud y confianza mientras canta canciones de amor y que las chicas gritan por él ahora. Perry jugó con el hecho de que Stough solía ser un reparador de HVAC, diciéndole que ni siquiera ha alcanzado su punto máximo en sus habilidades y que cuando lo haga, tendrá tanto calor que necesitará su propio aire acondicionado.

Luego, le dijo a Seacrest que toda la experiencia de estar en el programa “ha sido una bendición, poder despertar todos los días con esta gran gente”.

VISITAS A LA CIUDAD DE ORIGEN

Como hace “Idol” cada temporada, los productores llevaron a los tres finalistas en aviones privados a sus ciudades natales el martes para visitas de todo el día, con desfiles, reuniones de ánimo y conciertos organizados por las comunidades de las que procedían. Durante el final, transmitieron imágenes de cada visita y luego los concursantes cantaron una canción elegida porque representa de dónde vienen.

MEGAN DANIELLE — Douglasville, Georgia: Danielle voló a Atlanta, a una media hora de su ciudad natal, y luego tomó una limusina Hummer a Douglasville, donde hizo una parada en el restaurante Landmark Market, donde ella y su madre trabajaron como meseras antes de “ Ídolo.” Luego visitó su escuela primaria, donde los niños lanzaron globos para celebrarla, y pasó el rato en Senoia Raceway.

El pueblo se alineó en las calles para un desfile en su honor, y luego ella visitó el cementerio donde está enterrado su PawPaw, y entre lágrimas le dijo, de pie junto a su tumba, que cree que él ha tenido algo que ver con todas las cosas buenas que han sucedido. a ella. Esa noche, bajo la lluvia, Danielle realizó un concierto para un estadio de fútbol de la escuela secundaria repleto.

Danielle eligió cantar “Faithfully” de Journey en honor a su hogar y las cámaras enfocaron a Perry secándose los ojos mientras cantaba, y luego Bryan también necesitaba un pañuelo. Luego, Danielle se echó a llorar cuando Richie dijo: “¿No es maravilloso cuando comienzas tu vida con tu plan y terminas en el escenario de ‘American Idol con el plan de Dios?”. Perry dijo que ella está justo donde se supone que debe estar, y Bryan bromeó diciendo que este programa es el único lugar donde llora porque está muy conmovido por las historias y el crecimiento de los concursantes.

IAM TONGI — Kahuku, Hawái: Llamado “el orgullo de Hawái” por muchos, Tongi estaba encantado de visitar la escuela secundaria en la que se habría graduado si su familia no hubiera tenido que mudarse al estado de Washington, donde la vida era más asequible. Tongi recibió un título honorario de la escuela donde todavía tiene amigos, y luego se reunió con su familia en la orilla. En un concierto al que asistieron 14,000 fanáticos que gritaban, guardaron un momento de silencio en honor al padre de Tongi, Rodney, y él pudo actuar con muchos artistas de Hawái, incluido Jack Johnson.

Según TODAY, Tongi es el primer hawaiano en llegar al Top 26 en “American Idol”, y mucho menos al Top 3. En honor a su educación hawaiana y su cultura polinesia, Tongi cantó “Cool Down” de Kolohe Kai.

Al público ya los jueces les encantó el ambiente isleño. Perry le dijo: “Tú eres la cultura; traes la cultura a ‘American Idol’”. Bryan dijo que él y Perry han decidido que no pueden mirarse durante las actuaciones porque ambos empiezan a llorar. Richie dijo que “ver cómo el pueblo que te crió te celebró fue increíble”.

COLIN STOUGH — Amory, Mississippi: Stough fue recibido en su pequeño pueblo en lo que llamó “el mejor día de mi vida” con carteles hechos a mano colocados a lo largo de la carretera y una gran familia esperándolo en casa. Fue a dar un paseo en motocicleta con su abuelo y luego se sentó en la misma silla del porche en la que se sentó durante su primera entrevista para el programa, admitiendo que es “una persona completamente diferente ahora”.

Un año después de graduarse de la escuela secundaria, regresó a su alma mater y quedó asombrado por la cantidad de personas que se reunieron para un mitin, un desfile y un concierto donde lo sorprendió Rickey Medlocke de su banda favorita, Lynyrd Skynyrd, para canta “Hombre sencillo”.

Stough cantó la balada de Chris Stapleton “Either Way” en honor a Amory. Bryan le dijo que lo que ama de él es que es “mucho mejor de lo que originalmente pensé que eras” y que le encanta verlo crecer vocalmente y con su guitarra. Richie felicitó a Stough por un gran trabajo y Perry dijo que alcanzó su “punto ideal” porque era muy íntimo y valiente.

Final de ‘American Idol’: SEGUNDA HORA, PRIMERA ELIMINACIÓN

Mientras se tabulaba la primera hora de votos, la concursante del Top 12, Lucy Love, interpretó una mezcla de éxitos con el grupo de los 90 TLC, incluidos “No Scrubs”, “Creep” y “Waterfalls”. Luego, después de un montaje divertido de los 12 mejores concursantes burlándose de lo difícil que es entender a Stough con su fuerte acento de Mississippi, el concursante del Top 5 Zachariah Smith subió al escenario para hacer un dueto con Kevin Cronin de REO Speedwagon en el éxito de la banda de los 80 “Take Es en la carrera.

Seacrest volvió al escenario con un sobre en el que se guardaban los resultados de las votaciones anticipadas. Luego anunció que con 13 millones de votos, la primera persona en avanzar al Top 2 es Iam Tongi. La segunda persona en avanzar es Megan Danielle, lo que significa que Colin Stough quedó en tercer lugar.

Después de una pausa comercial, las artistas country Jelly Roll y Lainey Wilson interpretaron parte de su exitoso dúo, “Save Me”. Luego cantó “Need A Favor” y se le unió el concursante del Top 8, Oliver Steele, que recibió una ovación de pie de los jueces.

A continuación, el Top 12 asó a Danielle en videos divertidos sobre los rasgos de carácter que han aprendido, incluido lo “sureña” que es y cómo siempre saca la lengua en las fotos. Luego, Kylie Minogue tomó el centro del escenario para interpretar su nueva canción, “Padam Padam”, y se le unió la concursante del Top 12, Nutsa, para su éxito “Can’t Get You Out of My Head”.

Después de una pausa comercial, el espectáculo regresó con Richie cantando en el escenario en un piano de cola y cantando el éxito de Commodores “Sail On” con lo más destacado de la temporada tocando detrás de él. Luego hizo que la multitud se pusiera de pie y se le unió el Top 12 en el escenario, cantando junto con él.

A eso le siguió otra serie de comerciales, después de lo cual Keith Urban volvió a interpretar su nuevo sencillo, “Wild Hearts”, mientras la multitud animada de 700 personas agitaba luces sobre sus cabezas y los 12 mejores concursantes vitoreaban.

Tras aquella actuación se produjo el momento más emotivo de la velada. Tongi subió al escenario con el cantautor James Blunt, cuya canción, “Monsters”, es la melodía con la que Tongi audicionó por primera vez, en memoria de su padre, quien siempre soñó con que su hijo triunfara en la música. El video de su audición, que hizo llorar a los jueces el otoño pasado, rápidamente se volvió viral y convirtió a Tongi en un favorito instantáneo durante toda la competencia. Durante la actuación final, Tongi luchó por superar toda la canción a través de las lágrimas, mientras se mostraban imágenes de él y su padre detrás de él y Blunt. Las cámaras mostraron a Perry sollozando, a su madre secándose los ojos e incluso a Jelly Roll con lágrimas en los ojos.

“American Idol” se tomó un descanso y luego regresó con Ellie Goulding en el centro del escenario, cantando “Miracle”, su nueva canción de baile con Calvin Harris. Luego, la música hizo la transición y apareció la concursante del Top 10, Tyler Venegas, cantando su canción “Burn”, que luego tocaron a dúo rodeados de llamas en el escenario.

Final de ‘American Idol’: TERCERA HORA, GANADOR REVELADO

En la parte superior de la tercera hora, Seacrest habló brevemente con las mamás del Top 2: la mamá de Tongi, Lillie, y la mamá de Danielle, Monica, quien se sorprendió al recibir un beso en la mejilla de Luke Bryan, uno de sus artistas favoritos. Mientras tanto, Lillie dijo que todo lo que podía pensar durante la emotiva interpretación de “Monsters” de su hijo era que “esto es lo que Rodney soñaba, quería que todos escucharan lo que yo tenía”.

La artista pop cristiana Lauren Daigle luego subió al escenario con su canción, “These Are The Days”, e invitó a Danielle al escenario para cantar su nuevo sencillo, “Thank God I Do”. Daigle sorprendió a Danielle durante su audición inicial cuando cantó el éxito de la cantautora “You Say”. Desde entonces, el video de ese dúo sorpresa ha sido visto por más de 1,3 millones en YouTube.

Después de una pausa comercial, Bryan subió al escenario para cantar parte de su nueva canción, “But I Got A Beer in My Hand”, mientras se elevaba por encima de la multitud, lleno de fanáticos que agitaban barras luminosas. “Idol” luego compartió un video de los momentos especiales de Luke con el concursante del tercer lugar, Stough, a quien consideró uno de sus “chicos del campo” durante la competencia. Stough luego se unió a Bryan en el escenario para cantar “Slow Hand” de Conway Twitty.

Los productores de “Idol” también armaron un montaje de videos burlándose de las expresiones frecuentes de Tongi como “sí” y “heyyyy”, y cómo la “mosca de American Idol” aterrizó en su frente durante la primera presentación en vivo de la temporada en abril. A continuación, la cantante de R&B Jazmine Sullivan apareció en el escenario para cantar su éxito, “Bust Your Windows”, y se le unió la favorita de los fans, Wé Ani, que llegó al Top 5.

Después de un descanso, Lainey Wilson volvió a cantar su éxito, “Heart Like a Truck”, y se le unió la concursante del Top 8, Marybeth Byrd. Las cámaras mostraron a Bryan, quien ha sido un gran admirador de Byrd durante toda la temporada, sonriendo mientras ella cantaba. Luego, el concursante del Top 10, Warren Peay, se unió a ellos en el escenario, y se mostró a Richie levantando los puños con deleite.

Después de esa actuación, Seacrest anunció que Perry se asociaría con Haven Madison, concursante de Top 8, que solo tiene 17 años, para cantar sus canciones originales sobre el amor propio. Descalzos y vestidos con jeans y camisas blancas, sentados en pianos rodeados de velas, cantaron “By the Grace of God” de Perry y “Still Need You” de Madison.

Otro momento especial ocurrió cuando el ganador de la temporada 2, Ruben Studdard, y el finalista Clay Aiken actuaron 20 años después del día de su final de “American Idol”, haciendo un dúo en “The Impossible Dream”. La pareja ha seguido siendo amiga todos estos años y han estado juntos en una gira de conciertos de reunión. Tongi y Danielle también se unieron a ellos al final de la canción, y Seacrest luego reveló que por llegar al Top 2, ambos podrán llevar a tres invitados en un crucero de Disney.

Después de un descanso, los productores mostraron cómo los mejores concursantes llegaron a grabar con productores galardonados en la famosa Sound Factory para grabar sus primeros sencillos, que se lanzaron el viernes. Danielle y Tongi luego cantaron sus sencillos en un último intento de ganar votos para ellos mismos.

La canción de Danielle se llama “Dream Girl” y subió al escenario para interpretarla en vivo por primera vez. Luego, Tongi subió al escenario para cantar su sencillo, “I’ll Be Seeing You”. Seacrest luego anunció que la votación se cerrará en la próxima pausa comercial, y se revelará el ganador.

Con cinco minutos para el final, Seacrest les dio la bienvenida a todos y se le unieron Danielle y Tongi en el escenario. Cuando se comunicó con los jueces, Richie dijo que se sienten como “los padres” y que están increíblemente orgullosos. Perry dijo que podía imaginarse al papá de Tongi y al abuelo de Danielle mirándolos, muy orgullosos de ellos también, lo que hizo que Tongi volviera a llorar.

Abrazados en el escenario, escucharon a Seacrest decir: “Después de la votación nacional, el ganador de ‘American Idol’ 2023 es… ¡Iam Tongi!”.

Los dos se abrazaron de nuevo y Danielle le dijo repetidamente que lo amaba. Tongi miró atónito y Bryan saltó arriba y abajo para él. Mientras intentaba cantar “Don’t Let Go” de Spawnbreezie, trató de mantener la compostura, y luego los demás concursantes subieron corriendo al escenario mientras el confeti caía del techo. También hizo que su mejor amigo de “Idol”, Steele, cantara algunas palabras, y también Stough. El elenco lo abrazó y le gritó mientras Seacrest les decía a los espectadores: “¡Nos vemos el año que viene!”.

Esta es la versión original de Heavy.com

