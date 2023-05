Lluvia de críticas a Goyo por utilizar un gato durante un show [VIDEO]

La cantante afrocolombiana Gloria Emilse Martínez, mejor conocida como “Goyo” del grupo ChocQuibTown, en estos últimos días ha estado en la palestra pública, luego de que en la gala de los Premios Lo Nuestro 2023, celebrados el pasado 17 de mayo, apareciera en una de sus presentaciones sosteniendo un gato negro amarrado a una cadena. Puede ver el video a lo largo de esta publicación.

En redes sociales se publicaron las imágenes de la cantante sentada haciendo su intervención junto a un grupo de bailarines, y por su puesto del gato, a quien la interprete jalaba insistentemente para intentar mantenerlo puesto en su sitio y bien comportado durante la presentación, pero al no lograrlo la dueña del minino se acerca para retirar al aturdido y asustado animal del escenario.

Rápidamente el incidente se hizo viral y por supuesto los internautas no se guardaron las críticas a la chocoana, acusándola de maltrato animal. “Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito, aturdido y asustado”, comentó un usuario de Twitter, según AS.

“Los animales deben ser tratados con respeto y con amor, ellos son seres vivos que sienten y son extremadamente sensibles. Definitivamente, algo irresponsable, absurdo e innecesario”, dijo una persona en la red, de acuerdo con MSN.

También cuestionó fuertemente a la artista una de las presentadoras más reconocidas y apreciadas del país, Alejandra Giraldo, comunicadora de la cadena Televisiva CARACOL, activista y defensora de los derechos de los animales, quien señaló la actuación de la intérprete como una estupidez humana al querer utilizar un animal en su show, según Pulzo.

“Qué desilusión, Goyo. Pobre gatico, completamente asustado. La soberana estupidez humana. Hubiera salido mejor el show con una panterita de pilas. Los animales no son objetos, les debemos respeto y garantizarles bienestar y calidad de vida. Unos de los pilares de su bienestar es que estén libres de miedo y estrés ¿Por qué alguien somete a un ser vivo a esto, por el capricho de tener un gato negro en show?”.

Matías el gato está bien

La dueña del gato Matías, Irene, indicó a través de Twitter que el animalito se encuentra bien, acentuando que es una mascota enseñada a lidiar con esta clase de situaciones y de entornos, y que por eso no consideraba que su mascota hubiera estado sometida al maltrato animal durante la presentación musical.

De hecho MSN, publicó que este es un gato “criado en un entorno cultural y musical”, que, según esta versión, fue parte del evento musical bajo condiciones acordadas: “Nadie más podía acercarse al gato, su tiempo en el escenario iba a ser breve y debía tener su propio camerino”.

Irene comenta que estuvo cerca de él en todo momento, y asegura que no sufrió maltrato. “El gato solo estuvo durante el inicio de la canción y está acostumbrado a este tipo de shows”.

Es de señalar que a Irene, también le tocó algo de los señalamientos por parte de quienes vieron el polémico video. “Te invito, amiga, a que dejes de alquilar tu gato para este tipo de shows, por más que asegures que está acostumbrado, es evidente que estaba asustado, y es normal porque es que es un gato, no un objeto de utilería. Y qué pena que también te prestes para seguir fomentando esto”, comentó una usuaria de la plataforma.

Otros tantos dicen: “Y usted, ¿cómo sabe? ¿El gato se lo dijo?”, “La música estaba DURÍSIMO porque es una presentación musical. Entiendo que seas la dueña, pero el gato no la pasó bien” y “Definitivamente no todos deberían tener animales”.

Por su parte, Goyo, salió a responderle al público y seguidores, emitiendo en su red de Instagram un comunicado compuesto de dos partes. El primero fue en cuanto al señalamiento por maltrato animal, y el segundo por los ataques racistas que recibió después del incidente con el gato negro.

Informa InfoBae, que en el primer aspecto manifestó que su objetivo “claramente no era ofenderlos ni mucho menos maltratar a un animalito”. Dicho eso, la chocoana quiso dar algo de contexto sobre el por qué subir al escenario acompañado del gato:

“Quiero contarles que Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato. Entiendo el afán por defender a un animalito, entiendo todos los argumentos del lado que venga. Pero Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad, lo sé porque mi hija, mi mamá y yo convivimos con una gata que muchos saludan y hasta envían mensajes y regalos a través de mis redes”.

Acto seguido, la artista relató cómo se trabajó el apartado logístico para garantizarle a Matías un espacio seguro durante toda la gala. Pero en definitiva, admitió que no debió subir con el gato al escenario:

“Mati compartió con el equipo, es más, fue el consentido durante el tiempo que estuvo entre nosotros. Estuvo presente durante el ensayo, paseándose por el escenario. Su tranquilidad y naturalidad fueron sorprendentes. Por supuesto, tuvimos el consentimiento de su dueña, por eso la presencia de ella en el escenario. Incluso, es ella quien aparece cargándolo mientras ingresa y sale de la escena. Pero ¿saben qué?, tienen toda la razón, no era necesario hacerlo parte del ‘show’”

Frente a los comentarios con marcado tono racista que se vieron en las redes sociales dirigidos a ella y a su familia por lo ocurrido, Goyo respondió: “A aquellos que me insultan y ofenden, nada les da el derecho a acosarme o amenazarme, a decirme que me ponga grilletes y cadenas, revictimizándome, y lo reafirmo, la ignorancia es inmensa acerca del tema racial. Leí varios mensajes en los que me mandaban a encadenar a mi hija, comparando este episodio con la esclavitud, ignorando por completo que así van las mascotas a los centros comerciales, a la calle, a los aeropuertos, entre otros”.

En un párrafo posterior, Goyo enfatizó en que “Nada, reitero, les da el derecho a juzgar a mi comunidad”, y sostuvo que el hecho de interactuar con su gata mientras cantaba como “algo que es normal en mi espacio íntimo. Lo vivo con mi gata, en mi casa, mientras ensayo y Pirita está presente y no muestra incomodidad”, según InfoBae.

Por último, la artista agradeció “A quienes entendieron mi posición y no juzgaron el acto desde mi intención”, y señaló que estas personas “se tomaron el tiempo con cariño de preguntar y no se dejaron llevar por la percepción errónea de la situación”.

