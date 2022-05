Amber Heard entrega chocante testimonio sobre supuestos abusos de Johnny Depp

Amber Heard se subió al estrado para ser interrogada en el juicio por difamación que inició su eex esposo, el actor Johnny Depp. En su testimonio la actriz, de 36 años, afirmó que fue víctima de violencia física y emocional por Depp, de quien afirma estaba profundamente enamorada.

Tras ser consultada si recordaba la primera vez que el protagonista de Los Piratas del Caribe la había golpeado, Heard relató lo hizo tras una conversación sobre uno de sus tatuajes.

“Estábamos conversando, no estábamos peleando, él estaba bebiendo y al parecer consumía cocaína. Le pregunté por un tatuaje en su brazo, no sabía lo que decía, le pregunté y me dijo que decía “Winno”. Pensé que estaba bromeando y me reí, porque no creí que dijera eso, y me pegó en la cara. Lo miré aún riendo, pensando que era una broma. Me dijo: ¿crees que es divertido puta?”.

De acuerdo al relato de Heard, tras el golpe no pudo reaccionar. “No sabía qué hacer, nunca había sido golpeada de esa forma. No reaccioné, solo me quedé mirándolo, no sabía qué hacer, y me abofeteo otra vez fuerte. Yo estaba al borde del sofá, casi pierdo el equilibrio. No quería dejar al hombre que amaba, sabía que estaba mal y que debía dejarlo, y eso rompió mi corazón”, afirmó.

“Me paré, lo miré a los ojos y él se puso a llorar, nunca había visto a un hombre llorar, se arrodilló, tomó mi mano y me dijo que nunca lo volvería a hacer, dijo: “pensé que había alejado al monstruo”. Quedé sin palabras. Sabia que si lo perdonaba sucedería de nuevo. No dije nada, fui a mi auto y me quedé sentada. Tenía el corazón destrozado. Luego fui a mi casa”.

La actriz afirmó que días después el actor comenzó a contactarla. “Me llamó disculpándose, dijo que prefería cortarse la mano que hacerme otra vez eso. Fue a mi casa para hablar, entendiendo que nunca podría perdonarlo. Me trajo regalos, unos vinos muy caros, tan caros que en ese momento ni siquiera podía soñar con comprarlos. Me dijo que nunca más volvería a pasar, “maté al monstruo, nunca mas volveré a pegarte”, afirmó. Quería creerle y decidí creerle y seguir en la relación. Le creí que no volvería a cruzar esa línea de nuevo”.

Heard relató que cuando regresaron la relación tomó fuerza. “Él era extremadamente atento, cariñoso y romántico. No sé cuánto tiempo pasó hasta que las cosas se pusieron feas de nuevo. Comenzó a beber nuevamente, a desaparecer, llegaba a media noche a mi casa, muy borracho. Se enojaba por cómo me vestía, me preguntaba con quién estaba, por qué no le respondía de inmediato (…) Volvíamos a tener un amor muy romántico, y luego por algo que yo decía, o hacía… me tenía que ir a una audición, y cuándo volvía estaba enojado, yo no sabia por qué (…) Era una constante en 2012 que cuando bebía golpeaba la pared muy cerca de mí. Me acusaba de ser infiel, yo se lo negaba y escalaba al punto en que me empujaba, yo me paraba y lo miraba a los ojos, esa era mi forma de defenderme”, agregó.

De acuerdo a la actriz el actor comenzó pegándole cachetadas, lanzaba cosas cerca de ella, y luego escaló a darle golpes múltiples. Afirma que la acusaba de serle infiel y tras las agresiones al tiempo regresaba prometiéndole que nunca más lo haría. “Regresaba sobrio, diciéndome que estaba limpio, que estaba llendo a programas y que había dejado las drogas y el alcohol por siempre. Regresábamos y al tiempo volvía a beber y comenzaba el patrón de violencia de nuevo”, recalcó tras relatar que le contó sobre los episodios de violencia de Johnny Depp a su madre y a su terapeuta.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación y está pidiendo 50 millones de dólares, luego de que la actriz redactara un artículo de opinión en 2018 para The Washington Post, en el que afirmó ser “una figura pública que representa el abuso doméstico”.