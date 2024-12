Amber Heard está embarazada de su segundo hijo

Amber Heard

Según la revista People, Amber Heard va a tener su segundo hijo.

El portavoz de Heard confirmó la noticia a People el 5 de diciembre, diciéndole a la publicación: “Todavía estamos en una etapa muy temprana del embarazo, por lo que comprenderán que no queremos entrar en muchos detalles en esta etapa. Basta con decir que Amber está feliz tanto por ella como por Oonagh Paige”.

People no reveló el nombre del padre del niño. Según People, Heard vive en España con Oonagh, que tiene 3 años. Heard es la exesposa del actor de Hollywood Johnny Depp, con quien tuvo una relación que se hizo famosa por sus problemas.

Amber Heard ya habló sobre tener un hijo

Heard compartió la noticia de su primer hijo en su página de Instagram, escribiendo una larga publicación sobre su decisión de tener un hijo cuando nació Oonagh.

“Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera”, escribió Heard.

Agregó: “Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”.

No está claro si Amber Heard está en una nueva relación

Amber Heard ha mantenido su vida privada así: privada desde su muy publicitado juicio con Depp.

Según TMZ, no está claro si está en una nueva relación.

La última publicación de Heard en Instagram fue en abril, en la que publicó una foto por su cumpleaños. Esta vez ha guardado silencio en su página de Instagram sobre el segundo hijo. Tampoco está claro cuándo nacerá el niño.

En 2022, publicó una foto de su primer hijo en Instagram para el primer cumpleaños de la niña, escribiendo: “Mi pequeña O cumple un año hoy. Todavía no puedo creer que estés aquí. El mejor año ❤️”.

También publicó una foto de la niña con un sombrero.

