Amanda Miguel confiesa que no sabe vivir sin su esposo Diego Verdaguer

Tras varios días de silencio ante la muerte de su marido, el cantante Diego Verdaguer, quien falleció por complicaciones por el COVID, Amanda Miguel abrió su corazón y dejó ver que está destrozada por el deceso de su esposo.

La intérprete de temas como “Así no te amarán jamás” reveló a su público que está muy triste por la muerte de Verdaguer y dijo incluso querer reunirse pronto con él y no saber cómo podra seguir viviendo sola.

Ese fue el impactante mensaje que compartió Amanda con sus fans en su cuenta de Instagram, donde precisamente en los últimos meses se había dedicado a publicar fotos al lado de su marido, haciendo promoción a su gira de conciertos conjunta para este 2022 que estaba supuesta a empezar en 18 días.

“Hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días”, confesó la cantante argentina de 65 años en su red social. “Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido, seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías… Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre 😭🕯💔♾”.

La esposa de Verdaguer, con quien compartió 46 años de una de las relaciones más sólidas del mundo del entretenimiento, recalcó que la tristeza la embarga, especialmente porque su amrido era como la luz en su vida.





“Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor”, dijo la estrella de la música, quien además aprovechó para dedicar unas bellas palabras al padre de su hija, a quien describió como un ángel de luz.





“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección”, dijo la intérprete.





Tras el mensaje de Amanda en su red social, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, y saltaron con todo tipo de mensajes de apoyo.

“Lloro contigo querida Amanda, como bien dices nos dio todo y tanto a todos los que lo conocimos 🙌 su amor no muere, sólo trasciende, aquí estamos Amanda, te abrazo muy fuerte 🙏🏻”, “Hermosa palabra que tocan el alma! Abrazo profundo mi amada!!🙏🏻” y “😪😪😪Me duele como a ti, te abrazo en la distancia todas las mujeres del Mundo 🌏soñábamos con un amor así. Tú fuiste una de las premiadas Dios es bueno el te ayudará a soportar este dolor”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.