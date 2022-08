Alicia Machado revela detalles de su fogoso romance con Luis Miguel

Alicia Machado describió como un verdadero cuento de hadas su romance con el cantante mexicano Luis Miguel, con quien confesó mantuvo una relación al poco tiempo de haber ganado el certamen Miss Universo en 1996, cuando “El Sol de México” tenía solo 25 años.

La triunfadora de La Casa de los Famosos (Telemundo) señaló en entrevista con Yordi Rosado, que su vida coincidió con la de Luis Miguel cuando tuvo una sesión de fotos con un fotógrafo que era muy amigo del artista. “Se apareció en la sesión de fotos, me quedó mirando. No me había dado cuenta que era él y se paró detrás del fotógrafo. Me salgo de la foto, lo veo y me meto como a un cuartito y Rose, la señora mexicana que me cuidaba me dice “Luis Miguel”, y pregunto “¿quién?”, ella responde “el cantante” y ahí lo conocí”, relató tras afirmar que Luis Miguel la llamó por teléfono para invitarla a salir.

Machado señaló que el artista no escatimó en esfuerzos para sorprenderla como todo un príncipe. “La primera vez que salimos a cenar fue como un cuento de hadas, mandó a cerrar un lugar para mí, había violines” detalló.

Pero la presencia del cantante fue más allá de solo salidas románticas, puesto que hasta el día de hoy le está agradecida por haberla apoyado de la mejor forma en uno de sus peores momentos: cuando sufrió bullying y acoso por parte del ex presidente Donald Trump y dueño del certamen en ese momento, quien la humilló públicamente llamándola gorda y máquina de comer.

“Tengo muy bonitos recuerdos. Aparte de que él me ayudó mucho en esa época. Cuando Trump hacía lo que hacía, pinche viejo lo odiaba, y él siempre me decía “no, tú no estás gorda, él es un imbécil, tú no le hagas caso”, él me daba mucho apoyo. Entonces, me encantaba andar con él por eso. Él era el único que me decía que no era gorda, todo el planeta me decía que era gorda menos Luis Miguel, entonces creo que eso me ayudó”, relató al venezolana, de 45 años.

Machado recalcó que el cantante siempre tuvo un excelente trato hacia ella.”Fue siempre muy delicado conmigo y muy lindo. Éramos muy jovencitos los dos (…) Es un hombre bellísimo, además era un caballero, muy cariñoso”, destacó.

Machado no entregó detalles de por qué se acabó su romance con Luis Miguel, y afirmó que no se han vuelto a encontrar. Aunque afirmó que en ella siempre permanecerán los recuerdos de los buenos momentos que pasaron juntos en esos años.