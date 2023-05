Alicia Machado responde si está embarazada: ¡Esto reveló la ex Miss Universo!

Un video de Alicia Machado compartido hace unos días tras desfilar en la gala ‘Billboard Mujeres Latinas en la Música’, desató todo tipo de comentarios y dudas sobre si la exreina de belleza estaba en la dulce espera de su segundo hijo.

El clip, que fue compartido por la cuenta de Instagram de People en español, mostraba a la ex Miss Universo, preciosa en un ajustado vestido azul, pero daba la apariencia de presumir un vientre abultado que levantó todo tipo de sospechas.

De inmediato las redes sociales de la también actriz se llenaron con todo tipo de preguntas sobre si estaba embarazada, y comentarios de sus fieles admiradores, incluso emocionados por la presunta visita de la cigueña.

Y ante semejante revuelo que se armó entre sus admiradores, la guapísima venezolana optó por hablar abiertamente del tema y respondió a los comentarios, advirtiendo que la pose con la que fue captada, hizo ver algo que no es real.

Alicia Machado no está embarazada, y a sus 46 años, está dedicada a su única hija, Dinorah, quien tiene 13 años, y a su carrera como actriz y su rol de empresaria de productos de belleza.

“Que locura! No me hizo justicia la pose. Soy muy musculosa y ciertas posiciones me hacen ver con vientre! No estoy embarazada, dejen la angustia!”, comentó la propia exreina de belleza en la lista de comentarios de sus fans, ansiosos por escuchar su respuesta.

“Alicia va a ser madre otra vez”, “mirenle la pancita de embarzada… ojalá sea un niño”, “está embarazada?”, “Omg diganme que no fui yo la única que pensó que estaba embarazada😮😮”, “Dinorah tendrá un hermanito?”, fueron las frases con las que los fans de la venezolana reaccionaron al video que generó la confusión.

Alicia Machado ha asegurado estar atravesando una bella etapa en su vida, donde ya no se deja afectar por comentarios y posturas de otros hacia ella, como confesó hace unas semanas con un mensaje que colgó en sus redes.

“Un día despiertas con la sensación de que ya no existen opiniones ni valores de juicio, a los que debas temer, un día fue tanto lo que reflexionaste sobre un dolor que parece haberse sanado mágicamente! Un día decides hacer todo lo que llevas años maquinando y sientes que cada vez queda menos tiempo ⏱️ No se trata de un día menos, sino de lo que haces con un día más para volver a empezar?”, comentó Alicia. “Los amo Mis #alilovers sueñen bonito 😍🎈😘🙏🏻😘🌙🌙😘 #photography by @jaimemartinfoto”.