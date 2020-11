¿Habrá alfombra roja en los People’s Choice Awards 2020?

Hoy, domingo 15 de noviembre la cadena de televisión E! Entertainment se prepara para presentar la Alfombra Roja, por donde desfilaran las personalidades más importantes del mundo del espectáculo internacional, desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California, Estados Unidos.

Esta Alfombra Roja comenzará oficialmente a las 19:00 hora local en Estados Unidos, y será la antesala del evento, que comenzará a las 9:00 PM, Hora del Este, a través E! Online.

You're INVITED! 💌 Join our #PCAs live watch along party THIS Sunday as we celebrate pop culture's biggest night on E! https://t.co/e7xqt0qRza — E! People's Choice (@peopleschoice) November 12, 2020

La Alfombra Roja

De acuerdo a un comunicado de E! Online, la alfombra roja estará conducida por la periodista y conductora de televisión, Giuliana Rancic, quien estará acompañada por Erin Lim de E!, él participará en la cobertura de Alfombra Roja para analizar todas las cosas que suceden en las redes sociales durante la ceremonia.

De igual manera, estarán la presentadora de Nightly Pop Nina Parker, el estilista de celebridades Brad Goreski y Lauren Ash de NBC’s Superstore, quienes analizarán los mejores momentos y los mejores looks de la alfombra roja.

Se podrá interactuar por redes sociales

Para los usuarios en redes sociales, la organización también tiene algo para usted. Para no perderse ningún detalle de lo ocurra, antes, durante y después de los People’s Choice Awards 2020, podrán interactuar con el co-presentador de Daily Pop Justin Sylvester y con Tanya Rad de 102.7 KIIS FM de iHeartRadio, quienes estarán a cargo a partir de las las 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. ET. del Live From E! que se transmitirá en el Twitter de @enews.

Ellos estarán informado en directo, desde una parte de la alfombra roja, todo lo que acontece en los People’s Choice Awards 2020, y también, estarán saludando a los nominados, presentadores e invitados de la noche. Pero, esta no será la única interacción que se tendrá por medio de redes sociales, ya que los seguidores de Twitter tendrán la opción de unirse al especial E! Fiesta virtual de los People’s Choice Awards a partir de las 4:00 p.m. PT / 7:00 p.m. ET.

Join us for pop culture's biggest night! 💃 Watch along & live tweet with us during the #PCAs this Sunday 7/6c only on E! ✨ pic.twitter.com/GXRhA4TWMY — E! People's Choice (@peopleschoice) November 9, 2020

¿Qué pasará el lunes 16 de noviembre?

Luego de terminado el evento, la organización va a tener un programa especial Post Pop llamado ‘The Biggest Moments From the PCA’ que se transmitirá el lunes 16 de noviembre a las 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT por medio de Twitter, YouTube y en E! En línea. Este especial contará con la participación de Lilliana Vázquez de E! Y Víctor Cruz, para analizar todo lo relacionado con los PCA, así lo ha informado la organización del evento.

A continuación, encontrará la transmisión en vivo que comenzará a las 19:00 horas y la cual es proporcionada por E! Online Latino:

Live From E!: E! People’s Choice Awards 2020#DemiLovato, #JustinBieber, #Jlo y todas tus celebridades favoritas te esperan en la #AlfombraRojaE! de los #PCAs. Disfruta con nosotros los 10 primeros minutos del red carpet de esta gran fiesta de la cultura pop, y corre a tu televisor para ser testigo de esta gran celebración, sólo por E! 💥💥💥 2020-11-13T20:21:31Z

