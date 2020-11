Dalex estrena “Jockey”: ¿Cómo escuchar el tema? [Entrevista]

El artista urbano y cantante puertorriqueño Dalex, ha logrado destacarse en los últimos años dentro de la industria del reggaetón, trap, R&B latino y hasta balada, por su característica voz, letras y colaboraciones con artistas de su mismo género musical, logrando llegar a los más jóvenes, no solo en Latinoamérica, sino en el todo el mundo. Dalex, quien cumplió 30 años en el mes de octubre, es un referente del gñenero urbano para las nuevas generaciones, logrando números increíbles por medio de las diferentes plataformas digitales.

Ahoramismo, tuvo la oportunidad de hablar con él, acerca del momento por el que atraviesa su carrera musical, sobre sus proyectos futuros y sus recientes éxitos musicales, que cada día logran números increíbles.

Cómo Dalex ha logrado en tan poco tiempo destacar en el mundo del reggaeton, trap y balada? ¿Cuál ha sido su ‘secreto’?

Principalmente estoy muy agradecido con Dios por todo lo que he logrado, tener fe es lo principal en mí y en mi carrera. Además, del trabajo constante, no vale de nada creer sino se trabaja fuertemente, ya que no vas a obtener resultados y lograr grandes cosas de la nada. Es un complemento de ambas.

¿Qué inspira a Dalex al momento de crear las letras de las canciones?

Me inspira todo. Principalmente seguir sacando a mi familia adelante, mis seguidores, porque yo quiero que cada canción que salga le guste al público, que canten mis canciones, que cuando yo me suba a una tarima a cantar en vivo, la gente coree mis letras, eso me inspira mucho. También, que mis fanáticos se sientan identificados con lo que yo canto.

Con respecto al nuevo sencillo ‘Jockey’, que ya acumula 3,7 millones de vistas en YouTube, ¿Cómo decidiste trabajar con Lenny Tavárez e iZaak?

Todos saben que cuando me junto a hacer una colaboración con Lenny, siempre las canciones son un éxito, a la gente le gusta mucho vernos a los dos. Y iZaak es un gran compositor, por ello, la canción de ‘Jockey’ al principio se tenia solo con iZaak, ya que le había prometido a él grabar una canción para mi próximo disco. Luego, pensé en Lenny Tavárez, ya que siempre que nos unimos para hacer algo, no fallamos y el público lo recibe bastante bien.

Ahora a mi público le ha gustado y ha recibido muy bien el tema. Lo he visto por mis redes sociales, y cuando lo cante en vivo, se que va a hacer algo especial.

Escucha “Jockey” en todas las plataformas de música digitales.

Mira el video oficial de “Jockey” AQUÍ:

Jockey – Dalex, Lenny Tavárez, iZaak ft. Dimelo FlowJockey – @Dalex, @Lenny Tavarez, @iZaak ft. @Dimelo Flow Escúchalo: https://richmusic.ffm.to/lindarmx Mercancía: https://shop.richmusicltd.net Producido por @Dimelo Flow, Symon Dice y BK Sigue a Dalex http://socialhive.us/dalex-twitter http://socialhive.us/dalex-spotify http://socialhive.us/dalex-facebook http://socialhive.us/dalex-instagram Sigue a Rich Music http://socialhive.us/richmusic-twitter http://socialhive.us/richmusic-website http://socialhive.us/richmusic-youtube http://socialhive.us/richmusic-instagram Boutique Record label ☎️ Bookings: (866) 316-1033 📩 Email: Bookings@Richmusicltd.com 👻 RichmusicLTD 👈🏼 💼 Management 📀 Distribution 📽 Production… 2020-10-23T04:00:09Z

¿Pensaste que el tema ‘Linda’ y su versión Remix iba a tener el impacto que ha logrado?

En este género esto es algo que no se sabe. Obviamente uno espera que todos los temas tengan gran impacto, pero aveces no resulta cómo uno espera. En el caso de ‘Linda’ y ‘+Linda’ desde que grabé la canción dije que el tema iba a impactar, porque a mí me gustó bastante, pero de pronto a la gente no le gustaba. Gracias a Dios el público lo aceptó bien, y es uno de esos temas que cuando uno lo canta en vivo es una magia increíble, entre el artista y su público. Ya quiero dar un concierto y escuchar a la gente cantar esta canción.

¿Qué te inspiró a grabar ‘Linda’ y el Remix?

Yo tengo un estilo un poco más sensual y explícito, y quería hacer algo completamente diferente. Este es un tema mucho más limpio, que empodera a la mujer y esto me llevó a crear la canción. Fue una manera de no quedarme enfocado o centrado en un mismo estilo.

Ya para la colaboración con Arcángel y De La Ghetto, pensé en ellos, porque ambos a sus inicios, comenzaron como un duo, y fueron muy exitosos y ahora como solistas, lo siguen siendo. Luego, se unió Beéle que ya había grabado su parte de la canción y a quien conocí en Barranquilla, y por último pensé en Manuel Turizo, con él ya había hablado de hacer algo juntos, y su parte en la canción me gustó bastante. Yo hice los acercamientos con ellos, y mi equipo me ayudó también.

+Linda Remix – Dalex, Arcángel, Manuel Turizo, De La Ghetto, Beéle (Video Oficial)+Linda Remix – @Dalex, @Arcangel, @MTZ Manuel Turizo, @De La Ghetto, @Beéle (Video Oficial) Escúchalo: https://richmusic.ffm.to/lindarmx Mercancía: https://shop.richmusicltd.net Producido por @Dimelo Flow, @Rike Music y @Slowmike Dirigido por Squid Producido por Wild House Pictures Sigue a Dalex http://socialhive.us/dalex-twitter http://socialhive.us/dalex-spotify http://socialhive.us/dalex-facebook http://socialhive.us/dalex-instagram Sigue a Rich Music http://socialhive.us/richmusic-twitter http://socialhive.us/richmusic-website http://socialhive.us/richmusic-youtube http://socialhive.us/richmusic-instagram Boutique Record label ☎️ Bookings: (866)… 2020-09-18T04:00:09Z

Háblame de la foto viral en la que rendiste homenaje a John Lennon

Siempre me ha gustado investigar y saber de varias cosas, y en tiempos de cuarentena, aún más, me ha gustado buscar bastante información, saber y conocer sobre cultura, y así me entero que John Lennon cumple años el 9 de octubre y yo cumplo el 7 de octubre, justo dos días antes. Yo ya había visto la foto, y esa fotografía me parecía increíble, me gusta mucho el arte, y para mí la foto es eso, arte. Por eso dije que tenia qué recrearla, y publicarla el día de su cumpleaños.

Mi esposa Patricia me apoyó a hacerla y a mi equipo de trabajo le gustó. Lo hice con mucho respeto hacia él y sus seguidores, nunca fue comparándome con él, sino en rendirle un homenaje, él tiene su propio legado y lo respeto mucho.

Hemos visto en redes sociales que tu esposa Patricia, esta siempre junto a ti, ultimando detalles y cuidando tu apariencia y tu estilo tan único. ¿Es ella, quien se encarga de tu vestuario o los dos?

Actualmente, es ella mi estilista, pero a mi me gusta mucho la moda. Por eso, entre los dos tomamos las decisiones, yo le muestro y propongo mis ideas y a ella le gusta. Pero por el momento, es mi esposa quien se está encargando de vestirme, tanto en los vídeos musicales como en los premios o eventos.

¿Qué tal la experiencia en los Latin Billboards?

Era mi primera vez cantando y presentándome en los Latin Billboards y fue una experiencia nueva para mi, me gustó la organización a pesar de ser un evento virtual, sin público, debido a la pandemia, pero a pesar de esto, para mi, realizaron el evento bastante bien.

Finalmente, ¿Qué planes hay para el 2021?

Viene un nuevo álbum que espero poder lanzar en los primeros meses del 2021, en donde tengo varias colaboraciones con artistas como Zion & Lennox, Wisin y Yandel y otros aristas del género que se siguen sumando. También, se está trabajando una gira y poder realizar conciertos para poder sentir la energía y cariño del publico. Además, reorganizando la gira de Europa que fue cancelada por el coronavirus. Y en mente, una gira y presentaciones en Latinoamérica.

A continuación, les dejamos la colaboración de Dalex con la agrupación colombiana, ChocQuibTown con el sencillo ‘Amor Tóxico’.

ChocQuibTown, Dalex – Amor Tóxico (Official Video)ChocQuibTown & Dalex – Amor Tóxico (Official Video) Música: Apple Music: https://SML.lnk.to/ChocQuibHouse Spotify: https://smarturl.it/ChocQuibHouse/spotify YouTube: https://smarturl.it/ChocQuibHouse/youtube iTunes: https://smarturl.it/ChocQuibHouse/itunes Deezer: https://smarturl.it/ChocQuibHouse/deezer Facebook: https://www.facebook.com/chocquibtown/ Twitter: https://twitter.com/chocquibtown?lang=en Instagram: https://www.instagram.com/chocquibtown/ #ChoQuibTown #Dalex #AmorTóxico Official Music Video by ChoQuibTown and Dalex performing "Amor Tóxico" (C) 2020 Sony Music Entertainment US Latin LLC 2020-11-06T05:00:05Z

Sigue a Dalex en todas sus redes sociales:

Para seguir a Dalex entra a su Instagram, aquí.

Para seguir a Dalex entra a su Twitter, aquí.

Para seguir a Dalex entra a su Facebook, aquí.

Para seguir a Dalex entra a su YouTube, aquí.

LEER MÁS: ¿Cómo mantener la piel saludable en época de pandemia? Dra. Bertha Baum responde