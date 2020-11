¿Cómo mantener la piel saludable en época de pandemia? Dra. Bertha Baum responde

El cuidado de facial de nuestra piel debe de ser un tema de suma importancia debido a los cambios de temperatura, exposición a bacterias o suciedad, y en tiempos de uso de mascarillas o tapabocas, aún más. Por ello, hablamos con la dermatóloga Bertha Baum de Neutrogena, para que nos guiara un poco más acerca de este tema y nos brindara sus consejos y tips.

Muchas personas piensan que el utilizar la mascarilla es sinónimo de ‘abandonar’ el cuidado de la piel, por la simple excusa de que nadie esta viendo tu rostro por completo. Pero esto, es una idea bastante errónea. El tapabocas, puede llegar a causar efectos no deseados en nuestra piel, ya sea por su uso constante, la acumulación de bacterias, entre otras causas. Es debido a esto, que un buen cuidado fácil y limpieza profunda en la mañana y en la noche de nuestra cara, hará que nuestra piel se sienta agradecida y cuidada.

La Dra. Bertha Baum

De acuerdo a su página web , la Dra. Bertha Baum es una dermatóloga y cirujana estética certificada por la junta con sede en la Florida, experta en cuidado de la piel que brinda a sus pacientes los tratamientos más actuales y avanzados para todas las afecciones que afectan la piel, el cabello y las uñas. A lo largo de su carrera, la Dra. Baum ha obtenido gran reputación como dermatóloga cosmética de primer nivel al brindar tratamientos de vanguardia, atención al paciente dedicada y personalizada y excelentes resultados estéticos. Además, la Dra. comparte sus experiencias con medios de comunicación de habla inglesa e hispana, sobre nuevas tecnologías y métodos sobre el cuidado de la piel.

De igual manera, por medio de su perfil en Instagram, se puede encontrar recomendaciones e informacion actualizado acerca de los productos que ella recomienda saludables y efectivos para el cuidado de la piel.

A continuación, te mostramos tres tipos de limpiadores de la nueva línea Skin Balance de Neutrogena, para que luzcas una piel fresca, saludable e hidratada. De igual manera, podrás conocer cual, de los productos, se asemeja más a tu tipo de piel. Pero, ¿Cómo se qué tipo de piel tengo? Aquí lo sabrás.

1. Conoce tu tipo de piel

Todas las pieles son diferentes, incluso, la piel de tus brazos, cuellos y rostro es muy diferente una de otra y es por ello que existen productos para pieles grasas, mixtas, secas o rosáceas. Por ello, la Dra. Baum nos da un tip para saber que tipo de piel se tiene. La experta recomienda examinar tu cara a la primera hora de la mañana, apenas nos levantamos de la cama, es allí, cuando ella afirma que vemos en realidad el tipo de piel que tenemos. Esto te ayudará a saber qué productos comprar. De igual forma, nos dice, que las pieles cambian, y que puede que uses un producto durante cierto periodo de tiempo y luego debas usar otro diferente, porque tu piel a cambiado.

Sabiendo así, el tipo de piel que posees, te presentamos los siguientes productos:

Neutrogena® Skin Balancing Micellar Cleansing Cloths

Estas toallitas húmedas de limpieza pueden ser nuestro aliado número uno. Son perfectas para mantener refrescar y renovar el aspecto de nuestra piel. Son fabricadas con ingredientes 100% vegetales, que permiten remover el maquillaje, la grasa y las impurezas. Además, cuentan con agua micelas, vitamina E y provitamina B, que humectan la piel. Son ideales para limpiar el rostro, antes, durante y después de utilizar tapabocas. La Dra. recomienda quitar la mascarilla, limpiar y refrescar la cara (si se puede) para evitar la sudoración y humedad que esta pueda generar.

Precio: $8.45 x 25 unidades en Neutrogena®

Neutrogena® Skin Balancing Gel Cleanser

Este Gel Cleanser, es perfecto para todo tipo de piel, ya que purifica y suaviza la piel, restaurando la misma para garantizar mayor suavidad. Es un gel que no lleva jabón, pero por el contrario utiliza un 2% de acido polihidróxido (PHA). De igual manera no lleva parabenos, sulfato, alcohol o colorantes. La fragancia en este producto esta controlada para no afectar la piel. La Dra, recomienda utilizar este limpiador dos veces al día, en la mañana y en la noche.

Precio: $10.99 en Neutrogena®

Neutrogena® Skin Balancing Milky Cleanser

Este producto es para pacientes con un tipo de piel seca o sensible. Es ideal para personas con dermatitis atópica o seborreica. La Dra, lo recomienda también para las mujeres que se encuentran pasando por el proceso de la manopausia ya que esto reseca bastante la piel. De igual manera, si sientes que tu piel está cambiando a ser una piel sensible esta leche limpiadora te ayudará. De igual manera este producto elimina la suciedad, impurezas, dejándote un cutis limpio, suave y equilibrado.

De igual modo la Dra, recomienda utilizar este limpiador dos veces al día, en la mañana y en la noche.

Precio: $10,99 en Neutrogena®

Neutrogena® Skin Balancing Clay Cleanser

Por último, este producto, recomendado por la Dra. para pieles grasosas las cuales necesitan un equilibrio. Este esta formulado con con arcilla de caolín, para combatir las impurezas que obstruyen los poros, es hipoalergénico y mejora tu piel cada vez que absorbe el el exceso de grasa, por lo que la piel queda suave y de un aspecto tipo mate. Aconsejable también para personas con acné.

Precio: $10,99 en Neutrogena®

¿Por qué es importante el PHA?

Los anteriores tres productos cuentan con un 2% de PHA o acido polihidróxido, el cual de acuerdo a la dermatóloga, este componente posee una molécula grande la cual ayuda a exfoliar la parte de arriba de la epidermis, y al no exfoliar toda la dermis o piel más profunda, la exfoliación es mucho más superficial, logrando mantener la hidratación que necesita la piel. Brinda exfoliación e hidratación y no es tan fuerte para el cutis, como otro complementemos.

¿Puede afectar que los productos tengan fragancia?

La dermatóloga dice que estos productos están formulados con una fragancia controlada, que no posee parabenos, jabón, alcohol, sulfato ni colorantes. Y para ella, es mucho más importante que los productos no tengan este tipo de compuestos, que no irritan la piel.

Modo de uso

Aquí te dejamos una rutina recomendada por la dermatóloga, quien recomienda utilizar los productos dos veces al día, en la mañana y en la noche.

1. La limpieza

Lo primero es la limpieza del rostro. Es aconsejable humedecer el rostro con agua tibia, poner una cantidad que alcance para todo el rostro y masajear suavemente la piel hasta formar espuma, sin tocar el área de los ojos. Luego, enjuagar bien y secar dando pequeños golpes con una toalla limpia.

2. Vitamina C

La Dra. Bertha Baum aconseja luego de la limpieza, aplicar al rostro Vitamina C Serum como el Rapid Tone Repair de la línea de Neutrogena®. Cada cápsula de suero contiene 20% de vitamina C concentrada para reducir el aspecto de las manchas oscuras y los primeros signos de envejecimiento de la piel.

Precio: $35.49 en Neutrogena®

Protector solar

Luego, la Dra, recomienda un bloqueador solar preferiblemente minerales, los cuales protegen la piel un poco más.

En la noche

En la noche, se realiza el mismo procedimiento de lavado de la piel y aplicar un retinol, siempre y cuando tu piel lo tolere, ya que en tiempos de mascarillas, muchas personas han sentido irritación al usar el retinol, pero si la piel lo recibe de buena manera, es aconsejable por la dermatóloga, utilizarlo en cantidades pequeñas, sin tocar tanto al área de la boca.

