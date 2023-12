¿Alejandro Sanz y Mónica Cruz son amigos o novios?

Apenas hace unos días empezaron los rumores que Alejandro Sanz, de 53 años, y la hermana menor de Penélope Cruz, Mónica, podrían andar de romance. Los rumores empezaron cuando ambos se fueron juntos después de concluir los Latin Grammy. Ahora se dice que pasaron juntos las fiestas navideñas.

En Vamos a Ver, fuentes cercanas a la -que podría ser- la pareja del año, revelaron que ellos se fueron a la finca que el cantante tiene en Jarandilla de la Vera, en Cáceres.

La finca, conocida como “El sueño de los Parrales” por los buenos recuerdos que guarda allí Alejandro Sanz, es una propiedad de más de 32 hectáreas de bosque de robles y castaños. Además, cuenta con otros cultivos y cientos de olivos que producen más de 4.000 kilos de aceitunas, informa Telecinco.

El flechazo entre Alejandro Sanz y Mónica

El flechazo entre Alejandro Sanz y Mónica, de 46 años, se dio de forma inesperada. De acuerdo con sus círculos cercanos, la chispa surgió entre ellos de forma “inesperada”, informa Deia. De hecho, fueron los primeros sorprendidos. Después de quedar un día, repitieron, hasta que se dieron cuenta de que les agradaba la compañía del otro.

Hasta ahora ninguno de los dos a confirmado su relación.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés terminaron en junio de 2023

El cantante Alejandro Sanz y la artista cubana Rachel Valdés, de 33 años, terminaron su relación después de más de tres años, reportó ¡Hola!.

Los medio reportaron que la decisión de terminar fue por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres. De hecho, el periódico El Mundo informó que la pareja ya llevaba atravesando esta crisis un tiempo.

En mayo Alejandro Sanz posteó un alarmante mensaje en sus redes

En mayo, Sanz preocupó a todos sus seguidores y al mundo de la música destacando que no se encontraba en su mejor momento. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, rezaba el mensaje del intérprete en sus redes.