Alejandro Sanz y Rachel Valdés terminaron su relación

Se ha confirmado que el cantante español, Alejandro Sanz si tiene el “corazón partío”, pues durante este fin de semana la revista ¡Hola! dio a conocer que el madrileño de 54 años de edad habría puesto fin a su relación sentimental con la cubana Rachel Valdés, de 33 años años, luego de tres largos años de noviazgo.

De acuerdo con el medio mencionado, varias fuentes confirmaron a la revista que hubo una crisis en la pareja y que la artista cubana decidió retirar todas sus pertenencias de la residencia de Sanz en la urbanización madrileña de Somosaguas, en la cual llevaban viviendo juntos desde que comenzaron su relación en el año 2020.

Además, según InfoBae, el rompimiento de la relación aparentemente fue causado debido a varias crisis sentimental y problemas entre ambas partes desde hace varios meses. Con esa noticia, se entendería del por qué hace tan solo algunos días, el cantante envío un mensaje bastante inquietante en sus redes sociales en donde aseguraba que no se encontraba nada bien.

“Unos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa de Somosaguas donde convivían, pues pertenece al cantante, llevándose su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de la ruptura partió de Alejandro Sanz”, dijo a El Mundo una fuente cercana a Valdés.

Por último la Revista !Hola! aseguró que habría sido el propio intérprete de “Te Lo Agradezco, Pero No” quien tomó la decisión de finalizar la relación debido al “desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres”.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés comenzaron su relación en el 2020, cuando Sanz terminó su matrimonio con Raquel Perera, la madre de sus dos hijos: Dylan y Alma.

Primeras palabras de Alejandro Sanz tras su ruptura con Rachel Valdés

Alejandro Sanz se encuentra de gira por España y fue precisamente en su concierto en el pabellón Navarra Arena de Pamplona, en donde se pronunció sobre la exclusiva noticia dada por !Hola!, medio que afirmó la ruptura con Valdés.

Durante el concierto, el artista interpretó grandes éxitos como “Corazón Partío”, “Amiga mía” o “Mi persona favorita” y al finalizar el show, pronunció algunas palabras a su público asistente a quien agradeció por el cariño demostrado.

“Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido. Yo intenté sincerarme y lo escribí porque lo sentía así y fue muy bello… después salieron otras cosas… ruido, el ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa, muchas gracias a todos”, comenzó diciendo en su concierto, de acuerdo con !Hola!

Y continuó: “Nunca olviden, lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere. Es un agujero que se te hace aquí en el pecho de repente y no sabes muy bien por qué… y desde este agujero aquí en el pecho os quiero dar las gracias, por estar ahí y por entenderme”.

"El ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa"

El dice q tiene mucha suerte por tenernos pero no sabe LA SUERTE QUE TENEMOS NOSOTR@S DE TENERLO A EL 💖💖💖 TE AMAMOS @alejandrosanz #AleTeQueremos #somosfaMS #sanzenvivo #sanzenvivoespaña Gracias… pic.twitter.com/CyNT6jfA9S — La Gira Uruguay (@lagirauruguay) June 3, 2023

El tour mundial del artista en este 2023, cuenta con más de 60 fechas entre las cuales estuvo Latinoamérica. Ahora la gira Sanz en Vivo 2023 irá hasta el 3 de agosto en agunas ciudades de España, según 20 Minutos.

Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores

La noticia de la ruptura de su relación llega días después de que el artista preocupara a todos sus seguidores en redes sociales tras un mensaje bastante inquietante. El cantautor español, el pasado 26 de marzo, cerca de las 7:00 de la noche hizo público que su estado de ánimo estaba bastante bajo, y que no atravesaba por un buen momento.

“No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, expresó el artista.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Alejandro no dijo exactamente qué es lo que le está pasando, pero su publicación también la compartió en sus historias de Instagram, con sus más de siete millones de seguidores.

En su escrito, Alejandro señaló que quizo compartir este sentimiento con sus fans, dándoles a entender que no siempre el hecho de que seas un artista famoso, que se muestra alegre y exitoso, asegura que todos los días sean felices y de pleno bienestar, informó Canal 1.

¿Quién es Rachel Valdés?

Según InfoBae, Valdés oriunda de La Habana, Cuba, es una artista graduada de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro de La Habana en 2010 y en el Vermot Studio Center. Además, vivió en Barcelona en donde continuó con sus estudios y se radicó formalmente. Asimismo, de acuerdo con El País, ella posee un estudio en el barrio de El Vedado, en Cuba.

Finalmente, de su primer matrimonio con un abogado, Rachel tuvo a su único hijo, Max de nueve años de edad.

