¿Alejandra Guzmán termina con su novio por extorsionarla?

Alejandra Guzmán se encuentra inmersa en una nueva polémica después de darse a conocer que presuntamente había puesto fin a su relación amorosa con un hombre de origen británico tras ser víctima de extorsión e infidelidad durante las últimas semanas.

Una fuente cercana a la cantante declaró a la revista TV Notas que la rockera había puesto fin a su relación amorosa con un hombre llamado Lance después de ser contactada a través de redes sociales por una mujer que aseguró que este sujeto le estaba siendo infiel con ella y que se trataba de un oportunista que sólo quería dinero.

TV Notas detalló que Guzmán rompió cualquier tipo de contacto con el hombre de 56 años de edad tras enterarse que se trataba de un oportunista que sólo intentaba sacarle dinero, tanto a ella como a la otra mujer que engañó.

La publicación mexicana dio a conocer que la estrella fue sorprendida por su exnovio cuando se encontraba de visita en la ciudad de Miami para la celebración de Premio Lo Nuestro 2021 a mediados del mes de febrero. En ese momento, la pareja presuntamente habría protagonizado una fuerte pelea.

“Alejandra estaba fúrica, y este tipo igual, se gritaron y reclamaron de todo, y cuando Lance le dio la espalda para sentarse, Ale lo picó con un cuchillo de mesa; ella estaba llena de adrenalina por las drogas, y mucho coraje contra Lance, entonces lo picó sin pensar, pero no se lo enterró, ni lo apuñaló como dijeron; no minimizo la gravedad de la situación, pero no fue como lo dijeron”, aseguró una fuente a la revista TV Notas.

Hace unas semanas, Alejandra Guzmán se apoderó de los principales titulares de prensa por presuntamente haber apuñalado a su novio durante una pelea en la ciudad de Miami, por lo que el hombre había sido trasladado de emergencia a un hospital. Ante la polémica, la cantante no se pronunció sobre los señalamientos.

TV Notas sostiene que durante la pelea, Lance le quitó el cuchillo a la artista mexicana para hacerse “pequeñas cortadas” para amenazarla con denunciar a las autoridades de Miami que había intentado asesinarlo a lo largo del altercado.

El exnovio de Alejandra Guzmán le habría solicitado dinero y atención médica a la cantante a cambio de no hacer un escándalo de todo lo que sucedió durante la alarmante pelea. Ante la petición del sujeto, la intérprete accedió a darle 350 mil dólares a cambio de su silencio y que no se le volviera a acercar, según informó TV Notas.

Sin embargo, TV Notas mencionó que Guzmán poco tiempo después fue contactada por este sujeto identificado como Lance, quien le pidió más dinero a cambio de su silencio y en caso que no cumpliera con su petición, haría público un vídeo en donde presuntamente aparecían teniendo sexo y en donde claramente se veía la cara de la rockera.

TV Notas reportó que la mexicana accedió al chantaje de Lance y le dio poco más de un millón de dólares en medio de su desesperación por el escándalo que se le podía venir encima con la publicación de un vídeo íntimo.

Después del lamentable hecho, la cantante se ha mostrado “muy vulnerable” por todo lo que tuvo que vivir, según informó la publicación mexicana.

Ante la polémica, Alejandra Guzmán y su equipo de trabajo no se han pronunciado al respecto. Hace unos días, el padre de la estrella dio a conocer de manera exclusiva que ella se había contagiado con COVID-19.

