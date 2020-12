Alejandra Espinoza tendrá que quitarse los implantes de seno: ¿Por qué?

Hace unos días la conductora de televisión Alejandra Espinoza reveló a sus fieles seguidores que estaba sintiendo molestias en uno de sus senos, y que estaba en medio de varios chequeos médicos para descubrir las causas del dolor.

Y en una entrevista que concedió a Clarissa Molina en el programa de televisión El Gordo y la flaca, la ex Nuestra Belleza Latina confesó que deberá someterse a una cirugía para que le retiren los implantes de sus senos.

La animadora de Univisión explicó en su charla que uno de los implantes que se puso en 2019, no está siendo aceptado de buen modo por su cuerpo, por lo que su médico le ordenó volver al quirófano.

“Hablé con mi doctor. Me hicieron mamografía, radiografía, y todo salió bien gracias a Dios. Sin embargo la persona que me hizo los exámenes me dijo que sí notaba algo extraño y que tenía que obviamente ir con un cirujano para que él me diagnosticara realmente que es lo que tengo”, dijo Espinoza.

La presentadora agregó que el especialista dictaminó que tendrá que quitarse los implantes inicialmente y permanecer así mientras termina su proceso de curación. Después, podra reemplazarlos por otros o tener rellenos con grasa natural.

La exreina de belleza le agregó a su amiga que desde el principio que se puso los nuevos implantes se sentía rara.

“El año pasado me hice un cambio de implantes y desde que yo me puse los nuevos implantes yo no me sentía bien”, dijo la mexicana. “Sentía que algo estaba mal, que algo estaba raro. Fueron pasando los meses y yo seguía con dolor. Mi seno derecho se comenzó a poner muy duro entonces me empecé a asustar”.

La comunicadora de 33 años agregó que una de las causas que más temor le generó en todo este proceso de análisis médicos fue el historial de cáncer que hay en su familia.

“Mi hermana a los 38 años fue diagnosticada con cáncer de mama y yo estaba asustada por eso”, agregó la estrella de la pantalla chica.

Además de los implantes de seno, que Espinoza se puso originalmente hace varios años, cuando se sometió a una reducción de tamaño, ya que no estaba conforme con la talla de su busto, la ex Nuestra Belleza Latina ha revelado que tiene una cirugía de nariz y también se realizó diseño de sonrisa.

Alejandra no reveló por ahora la fecha exacta en que tendrá su cirugía, pero mantendrá informados a sus fieles seguidores, quienes no han parado de enviarle todo tipo de mensajes de apoyo y cariño en medio de esta situación.

