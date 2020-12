Alejandra Espinoza está teniendo problemas de salud con sus senos: ¿Qué tiene la conductora?

Alejandra Espinoza no solamente ha creado una relación muy sólida con sus millones de fans en Estados Unidos, sino que además es una de las famosas que siempre trata de mantenerlos enterados de lo que está ocurriendo en su vida.

Y esta vez, la simpática conductora de televisión reveló estar preocupada en cuanto a su salud, pues está teniendo problemas en uno de sus senos, lo que según informó People en español, pudiera hacer que la exreina de belleza deba someterse a una cirugía.

La ex Nuestra Belleza Latina habló directamente con sus seguidores, a través de un Instagram Live, y allí confesó que está teniendo molestias en el seno derecho, lo que la preocupó mucho.

“Me tuve que estar haciendo unos exámenes porque estaba teniendo mucho dolor en el seno derecho, entonces me asusté un poquito en realidad”, dijo la mexicana de 33 años, a través de su red social. “Se me estaba poniendo como muy duro, muy raro. En fin, tuve que ir al doctor. Me tuve que ir a hacer unos exámenes”.

La animadora de Univisión abrió su corazón y mencionó que cuando empezó a notar el dolor en el seno se alarmó de manera particular, ya que en su familia existe un historial de cáncer de mama, pero todo parece indicar que no se trata de nada grave.

“Obviamente por el historial que tenemos en la familia, con mi hermana… sí me daba como que miedito, porque a mi hermana le dio cáncer de mama muy joven, a los 38 años, entonces obviamente sí a mí me da un poquito de miedo. Tengo 33 años, pero igual esto no perdona”, agregó la estrella de la pantalla chica, quien hace dos años se hizo una cirugía con sus implantes.

Y al hablar sobre lo que encontraron los doctores, tras los exámenes, Espinoza dijo: “parece que sí se me está encapsulando el seno derecho, entonces, no sé, tengo que ir a hacerme otros exámenes a ver qué pasa (…) todavía tengo que esperar a que me lleguen unos resultados, (pero parece) que me voy a tener que operar”.

El año pasado la presentadora de televisión confesó que cuando era adolescente se sentíá traumatizada con el tamaño de sus senos, por lo que luego de ganar Nuestra Belleza Latina decidió operarse y hacerse una reducción de tamaño.

“A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante y yo no estaba como que muy contenta al respecto. Y eso fue algo muy personal porque todas mis hermanas son de bubis grandes y a todas les encantan, pero a mí nunca me gustaron. No me gustaba para nada, siempre andaba como que en camiseta, no me gustaba como que enseñarlas mucho, no me podía poner mucha ropa que quería”, dijo la exreina.

Alejandra Espinoza Nuestra Belleza Latina 2007Nuestra Belleza Latina 2007 Alejandra Espinoza mexicana 2015-11-21T20:10:00Z

“En cuanto empecé a ganar un poquito más y junté el dinero me operé, es bien cara la cirugía, porque mi cirugía no fue de poner implantes y ahí vas, mi cirugía era una cirugía reconstructiva, o sea, que había que cortar, había que hacer un desastre. Yo no quería que me pusieran implantes, pero entonces el doctor me dijo que era casi obligatorio ponerte implantes porque si no te queda ahí todo raro. Le dije que no quería bubis, que lo menos que me pudiese dejar”, agregó.

Sigue a AhoraMismo en Instagram