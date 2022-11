Alejandra Espinoza no dejó celebrar Halloween a su hijo: ¡Oye sus razones!

Hace unos días se celebró oficialmente la fiesta de Halloween del 31 de octubre, pero la ex Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza hizo una revelación sobre la manera en que ve la popular fecha.

La estrella de Univisión, quien según People en español, ya había confesado el año pasado que no celebra Halloween por sus creencias, se mostró molesta porque en el colegio de su hijo Mateo en Miami pretendieron meterle por los ojos la idea de que debería permitirle al pequeño festejar Halloween.

“Para mí sí es importante no celebrarlo porque dentro de mi cabeza o dentro de lo que para mí significa Dios en mi vida sí es faltarle el respeto de la forma en la que Dios a mí me bendice”, dijo la ex Nuestra Belleza Latina, de acuerdo a la citada publicación.

Y es que este 2022 su decisión personal y respetable, le ha generado dolores de cabeza con la escuela católica en la que estudia su hijo Matteo, de 7 años, a quien también le ha inculcado que no se debe celebrar Halloween.

“En mi familia nosotros no celebramos Halloween, o sea Aníbal, Matteo y esta servidora. Respetamos al mil por ciento a las personas que lo hacen, yo no juzgo a nadie, cada quien tiene el poder de decisión y deciden celebrarlo”, dijo la exreina este martes en un videoen su página de Facebook que puedes ver arriba.

La mexicana agregó estar muy molesta con la manera en que la escuela de su niño manejó la situación, al negarse ella y el pequeño a asistir a los festejos de halloween que el plantel está adelantando.

“Matteo tenía muy claro que no quería ir, yo ni le dije nada, él simplemente vio el flyer… y me empezó a decir como ‘yo no quiero ir’. “Yo pregunté en la escuela qué era, que si tenía que asistir. Se portaron un poquito raros conmigo porque me dijeron que a todos los niños les gustaba Halloween, que a qué familia no le gusta celebrar Halloween, que si no lo quería llevar lo tenía que reportar enfermo y yo: ‘¿Por qué voy a mentir? Nada más porque ustedes quieren celebrar’. Y me dicen: ‘Es que entonces va a ser el único niño que se va a quedar en el salón de clases’. Le dije: ‘No, ok, yo no lo traigo a la escuela, me parece perfecto, pero no me le van a contar una falta”, narró Alejandra en su charla con sus fans.

La conductora de televisión se mantuvo firma en su idea y recalcó que es importante que respeten su postura y la de su hijo sobre no celebrar Halloween.

“Todo el mundo trata como de decirme ‘no pasa nada, son niños, van a divertirse, van a convivir, van a pedir dulces en la escuela, se van a disfrazar no de cosas diabólicas’. Ese no es el punto. Pero bueno cada quien se hace las ideas en la cabeza que quiere y lo que a cada quien le conviene. Se los juro que yo no te juzgo a ti si celebras porque tú tienes poder de decisión y tú haces lo que tú quieres, el problema es cuando tratan de imponer”, concluyó Alejandra.

