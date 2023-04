Adamari López vuelve a la televisión en Despierta América: ¿Se queda en Univision?

Desde que la actriz y presentadora boricua Adamari López fuera despedida de ‘Hoy Día’ y de Telemundo, mucho se ha hablado sobre el supuesto coqueteo de la llamada “chaparrita de oro” con la competencia y esto ya dejaría de ser un rumor el próximo lunes 24 de abril, cuando veremos a Adamari López en las pantallas del show mañanero más visto en la televisión en español de Estados Unidos: Despierta América.

Así lo dieron a conocer dos de los presentadores del programa de televisión; Alan Tacher y Karla Martínez sin dar mayor información al respecto. Pero tal como lo comenta la periodista de entretenimiento y espectáculos Mandy Fridmann, la visita de Adamari López a Despierta América podría tener que ver con la comunión de su hija Alaïa que se estaría llevando a cabo este fin de semana y todos los preparativos para este evento, que bien sabemos, tiene muy emocionada a la talentosa presentadora de televisión.

Pero, de acuerdo a Fridmann, la eventual “visita” de Adamari López a Despierta América no sería como nuevo miembro del programa de las mañanas pues su contrato con Telemundo finaliza el último día del mes de Junio, y, de acuerdo a la negociación que hayan tenido ambas partes, podría durar más tiempo, pero este detalle al momento se desconoce.

Lo cierto es que tocaría esperar al próximo lunes 24 de abril para ver a Adamari López en Despierta América y bajo qué forma se estaría presentando en el programa de televisión que abre una nueva ventana para que los millones de fanáticos de la querida boricua puedan verla una vez más en su elemento; las cámaras y las pantallas.

Fue el pasado 6 de abril cuando la noticia corrió como pólvora. Adamari López salió de ‘Hoy Día’ y de Telemundo después de 11 años como una de las presentadoras más fuertes de la cadena de televisión. Sobre su despido, y conteniendo el llanto, López compartió lo siguiente:

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo.

De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más sin embargo no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina. La misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles y compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi princesa Alaïa que ustedes y yo, hemos visto crecer.

Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional, y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos años, con quienes pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo, estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar.

Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles, para trabajar y seguir ofreciéndoles lo mejor de mi siempre. Gracias, los quiero mucho.”