‘Hoy Día’ despidió de esta forma a Adamari López

Han sido un par de días muy noticiosos en los pasillos de Telemundo. El día de ayer 6 de abril se conoció que quien fuera la conductora más fuerte de la plantilla del canal de televisión, Adamari López, quedaba fuera del programa ‘Hoy Día’ y de Telemundo. Así lo dieron a conocer sus ejecutivos a través de un comunicado luego que la periodista Mandy Fridmann compartiera la noticia.

Así despidió ‘Hoy Día’ Adamari López

Fuentes dentro de Telemundo aseguraron a AhoraMismo que el día que ocurrió el despido de Adamari López (6 de abril) se grabó un video de despedida en el que la presentadora dice adiós al público que le acompañó por 11 años en la pantalla, eso se confirmó un día después cuando al comienzo del programa Frederik Oldenburg, quien está ejerciendo labores de “presentador invitado”, dijo las siguientes palabras: “Habrán notado una ausencia, la de nuestra querida Ada, ella misma va a explicar más adelante por qué no está.”

¿Qué está mal aquí? Es tan claro como el agua, siguen subestimando a la audiencia que les continúa acompañando “Habrán notado una ausencia” no se siente auténtico, sobretodo cuando es una noticia que corrió como pólvora mientras estaba sucediendo.

Adamari López fue la figura rating de “Hoy Día”, que sobrevivió a años de cambios y movimientos de personal delante y detrás de cámaras, y lo hizo precisamente por la conexión que logró formar con esa audiencia que le acompañó en tantas alegrías y momentos duros que decidió compartir con ellos.

El haber anunciado el video de despedida, como si fuera alguna entrevista exclusiva o una noticia de última hora para “más adelante”, sólo con el objetivo de retener la mayor cantidad de gente frente a la pantalla también resulta poco profesional. Lo correcto habría sido iniciar el programa con la despedida de López, y así continuar con esta nueva etapa que de momento no luce nada prometedora para el programa de las mañanas de Telemundo.

Un apoyo a cuentagotas

Por otra parte, fueron contados los talentos que hicieron a un lado cualquier política interna y le dedicaron a Adamari López sentidos mensajes de apoyo ante su inesperado despido. Entre ellos están Quique Usales, Giselle Blondet y Ana Jurka. Llama profundamente la atención que al momento de escribir esta nota y previo al video de despedida, no hubo ninguna reacción pública de quienes fueron sus compañeros de ‘Hoy Día’, Penélope Menchaca, Andrea Meza, Chiki Bombom, Daniel Arenas o Frederik Oldenburg.

El video de despedida de Adamari López

Luego de mucha espera, Penélope Menchaca presentó un video tributo a la carrera de Adamari López, en el que se exaltaron sus años de aportes y compromiso con la cadena para dar paso a los presentadores del programa: Daniel Arenas, Penélope Menchaca, Chiki Bombom, acompañados de Frederik Oldenburg, Juan Rivera y Nicole Suarez.

Apartando a Juan Rivera, Chiki Bombom, ex compañera de Adamari, no hizo ningún comentario ni envió algún mensaje a su ex compañera.

Antes de dar el pase a Adamari López, hubo planos de toda la producción aplaudiendo, caras largas y una sensación incómoda en general. Esto fue lo que dijo la ahora ex presentadora de ‘Hoy Día’: