La reacción de Adam Levine cuando alguien le dijo que se masturbó con su canción

A todo músico le gusta sentir que su música ha tocado a alguien, de alguna manera. Sin embargo, el exentrenador de The Voice, Adam Levine, no se mostró muy entusiasmado cuando su amigo y estrella del pop, Charlie Puth, reveló en TMI que la primera vez que se masturbó fue con la exitosa canción de Maroon 5, This Love.

Charlie Puth y su curiosa revelación

En un artículo del 31 de mayo de 2022 en Bustle, Puth reveló: “La primera canción con la que me masturbé fue This Love de Maroon 5… Ahora soy un buen amigo de Adam Levine. Se lo dije y él me dijo: ‘Eso es realmente extraño'”.

El autoproclamado artista “cachondo”, según Bustle, se unió a Levine en The Voice en la temporada 16 como asesor de su equipo. Como informa ET, esta fue la segunda vez que Puth tuvo este papel. La primera fue en el equipo de Alicia Keys en la temporada 11.

Puth y Levine tienen una historia interesante

En 2019, según ET, Levine “se entusiasmó” con “el cantante de Attention“. Levine dijo que Puth es “mega talentoso, es mi amigo, es genial y lo amo”.

Puth dijo: “Yo también diría las mismas cosas. Realmente lo digo en serio”, afirma ET.

Según ET, Levine y Puth han sido amigos durante años y se conocieron “mientras conducían por la autopista de la costa del Pacífico de California. Levine y Puth se vieron, bajaron las ventanillas y acordaron encontrarse para almorzar”.

ET explica que Levine afirmó: “Luego me prestó su sudadera y se la robé… La mitad de tus cosas están en mi casa”. Puth bromeó, “y la mitad de tus cosas están en mi casa”, a lo que Levine respondió: “¡Fiestas de pijamas!”.

ABC News Radio cuenta una historia diferente de cómo Puth y Levine se hicieron amigos. El medio afirma en un artículo de 2021: “El compañero de banda de Adam, el guitarrista de Maroon 5 James Valentine, dice que Adam y Charlie se hicieron amigos después de unirse para coescribir una canción para el álbum más reciente de la banda, Red Pill Blues, y ahora son inseparables”.

Valentine continuó: “La amistad de Charlie y Adam nació allí… Ahora, cada vez que hablo con Adam, ¡Charlie está allí! ¡Se ha convertido en el tercer hijo de Adam!”

Independientemente de cómo se hicieron amigos, está claro que estos dos artistas se admiran mutuamente. La admiración puede manifestarse de manera diferente para cada uno de ellos, pero eso no parece haber dañado su amistad.