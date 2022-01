Acusan a periodista de consumir cocaina durante transmisión de Año Nuevo: ¿Qué hizo Andy Cohen?

Andy Cohen fue noticia el primero día del año después de que él y Anderson Cooper tomaran tragos en vivo y se emborracharan durante su transmisión en vivo de la víspera de Año Nuevo en CNN.

El productor de Bravo y su amigo periodista tuvieron una noche estupenda juntos, y los fanáticos parecieron amar cada minuto. En varios momentos en el transcurso de la transmisión, Cohen hizo algunos comentarios poco amigables y despotricó épicamente.

“Si miran detrás de mí, verán al grupo de perdedores de Ryan Seacrest en acción. Lo siento, pero si están mirando ABC, no están mirando nada”, dijo Cohen, disparando contra el presentador de “American Idol”.

Más tarde esa noche, Cohen arremetió contra el ex alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. “Ver al Alcalde de Blasio hacer su ‘baile de la victoria’ después de los peores cuatro años de mandato como alcalde de Nueva York…” comenzó Cohen. “No empieces a despotricar”, le suplicó Cooper, pero Cohen continuó. “Después de los peores cuatro años de mandato como alcalde de Nueva York… lo único en que los Demócratas y los Republicanos pueden estar de acuerdo es en el pésimo alcalde que ha sido. Por lo que sayonara, perdedor”, dijo.

Y si bien casi todo el mundo disfrutó del programa de Cohen y Cooper, hubo gente que se preguntó si Cohen estaba haciendo algo más que beber. De hecho, varias personas lo acusaron de estar drogado.

Esto es lo que necesitas saber:

Varios usuarios de redes sociales dijeron que Cohen había consumido cocaína antes de la transmisión

Andy Cohen just dragged Bill DeBlasio up and down 7th Avenue #CNNNYE pic.twitter.com/5m1DEVvZwx — Wes Reynolds (@WesReynolds1) January 1, 2022

Tras las críticas de Cohen en vivo, varias personas se volcaron a redes sociales para debatir. Mientras muchos pensaron que Cohen fue hilarante, otros opinaron que estaba drogado, y sugirieron que había consumido cocaína antes de salir en vivo.

“¿Tomó cocaína otra vez como el año pasado?” preguntó un Redditor.

“La cocaína es una gran droga”, agregó otro.

“Drogado, no borracho. Como siempre”, decía un tercer comentario.

“Me suena a voz [que tomó] cocaína”, alguien escribió en otras conversación en las redes.

“Juro que este tipo toma cocaína antes de despotricar cada Año Nuevo”, escribió otro usuario de Reddit.

“Andy estaba drogado. La HDTV no miente”, decía otro comentario.

Cohen se levantó bastante temprano el 1ro de enero de 2022, y admitió haber salido por la noche. “Me sirvieron un poco de más anoche, ¡pero vaya si me divertí! Espero que ustedes también. Feliz Año Nuevo para todos”, escribió como pie de foto en una publicación de Instagram llena de fotos suyas y de Cooper en su transmisión de Año Nuevo.

Kathy Griffin dijo previamente que Cohen le ofreció cocaína y él lo negó

No es la primera vez que Cohen ha sido acusado de consumir cocaína. Ya en 2017, Kathy Griffin sostuvo que Cohen le ofreció cocaína antes de su presentación en vivo en “Watch What Happens Live!”

“Justo antes de salir en vivo, Andy Cohen me preguntó en privado en una oficina de Embassy Row — que es la productora que hace ese programa de m— — si quería esnifar cocaína”, afirmó Griffin en un extenso video de YouTube.

“Ustedes saben que no soy ninguna mojigata, pero soy un poco straight edge — la primera vez pensé que estaba bromeando. sólo para que sepan, Jimmy Kimmel o Seth Meyers nunca me ofrecieron esnifar cocaína antes de salir en sus programas. Nunca nadie en ‘The View’ me ofreció esnifar cocaína antes de un programa”, sostuvo.

Cohen desmintió los comentarios de Griffin, acusándola de inventar la historia en Twitter.

“Estoy anonadado por esta historia. Es 100% falsa y totalmente inventada”, tuiteó.

