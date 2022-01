El PSG anuncia nueva ausencia de Leo Messi: ¿Tiene COVID?

Lionel Messi testou positivo para Covid-19. O entorno do jogador confirma que ele se contagiou antes do ano novo. Por isso, o craque argentino e sua família estão isolados há alguns dias, em Rosário. O retorno de Messi à França poderia acontecer antes do esperado. pic.twitter.com/LY9BbGmfHP

— Milena Portella (@mileportella) January 2, 2022