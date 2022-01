Colby Covington confiesa ‘hacer llorar’ a estrella de la UFC: ¿De quién habla?

El contendiente clasificado número en la categoría peso welter de la UFC, Colby Covington, hizo llorar a su ex compañero de equipo varias veces, afirmó “Chaos” en una entrevista reciente.

Hablando con James Lynch de MMA News, Covington apuntó al ex campeón interino de peso ligero de UFC Dustin Poirier. Los dos solían entrenar juntos en American Top Team en Coconut Creek, Florida. Y de acuerdo con Covington, él “golpeaba” a Poirier en el sparring hasta el punto en que “The Diamond” salía del gimnasio llorando.

Se ha hablado mucho en la comunidad de MMA sobre la posibilidad de que UFC empareje a Covington y Poirier para un choque de 170 libras. Pero para Covington, no perderá el sueño si nunca pelea contra Poirier en un partido sancionado de MMA.

“Solía golpearlo tantas veces en el sparring en el pasado”, dijo Covington a través de BJPenn.com. “Quiero decir, durante años, golpeándolo. Literalmente dejaría el gimnasio llorando. Iba a Make Brown y solo lloraba: “No puedo vencerlo, ¿por qué su cardio es tan bueno? ¿Por qué sigue dándome puñetazos en la cara? No puedo” “.

“Lo he tenido literalmente saliendo del gimnasio más tiempo del que puedo contar con ambas manos”, continuó Chaos. “Así que ya lo he avergonzado. Él sabe quién es papá. Él sabe quién es el verdadero campeón. Él sabe quién es mejor. No me importaría (si nunca llego a pelear contra Poirier en el octágono) “.

Poirier y Covington acaban de perder ante campeones de la UFC

Covington and Poirier estaban peleando por cinturones en sus últimas peleas y los ds terminaron perdiendo.

Primero, “Chaos” compitió contra el rey de las 170 libras Kamaru Usman en la pelea estelar de UFC 268 en noviembre de 2021. Fue la segunda vez que los dos se enfrentaron, con ‘The Nigerian Nightmare’ terminando Covington en su primera salida en 2019 a través de un nocaut técnico en el quinto asalto.

La pelea se desarrolló en cinco asaltos esta vez, sin embargo, el ganador fue el mismo y Usman retuvo su cinturón de peso welter por decisión unánime. Sin embargo, fue una guerra intensa y las acciones de Covington no han caído mucho con la pérdida. Todavía está clasificado como el contendiente número uno de la división.

Poirier perdió pelea por título el mes pasado

Por otra parte, Poirier luchó por la corona de peso ligero contra el campeón Charles Oliveira en la pelea estelar de UFC 269 en diciembre de 2021. Aunque tuvo una primera ronda fuerte, Poirier estuvo controlado en el suelo durante casi la totalidad del segundo frame antes de ser sometido a través de un mataleón en la tercera ronda.

Es la segunda vez que Poirier se queda corto en la lucha por el oro indiscutible de UFC. También fue derrotado por el entonces campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov en 2019 cuando The Diamond tenía el cinturón interino.

El Diamante ocupa el puesto número 2 en la división de las 155 libras.

