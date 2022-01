Jake Paul desea pelear superestrella de la UFC: ¿Bajó cuáles condiciones lo haría?

La sensación de YouTube, Jake Paul, aceptó pelear contra una superestrella de la UFC dentro del octágono, pero tiene una lista de condiciones.

“The Problem Child” tiene marca de 5-0 como boxeador, con victorias sobre el ex campeón de peso welter de UFC Tyron Woodley y el ex campeón de peso welter de ONE y Bellator Ben Askren. Después de su última victoria, un KO sobre Woodley el mes pasado, Paul desafió a las superestrellas de UFC Jorge Masvidal y Nate Diaz a un combate de boxeo.

Los dos peleadores están bajo contrato con la UFC y necesitarían un permiso del presidente de la promoción, Dana White, para poder pelear contra el creador de contenidos.

El exparticipante de Exatlon respondió al desafío de Paul, instando a Paul a pelear con él dentro del octágono de UFC. Y de acuerdo con un tweet reciente de The Problem Child, él hará precisamente eso, además de retirarse del boxeo.

Sin embargo, el presidente de UFC deberá cumplir con tres condiciones principales antes de que ocurra la pelea de MMA.

Paul ha hablado mucho sobre la paga de los peleadores, desafiando a White en varias ocasiones para que la aumente. En el tweet, que se publicó el 1 de enero de 2022, Paul se llamó a sí mismo un “defensor” de los luchadores de MMA y enumeró tres condiciones que ayudarían financieramente a quienes tienen un contrato con UFC.

Happy new year @danawhite. Here is a real challenge for you… I will immediately retire from boxing and fight Jorge Masvidal in the UFC if you agree to: pic.twitter.com/bJScDVITvL — Jake Paul (@jakepaul) January 1, 2022

Puedes leer el desafío de Paul a Dana White ( via MMA Junkie)

Feliz año nuevo @danawhite. Aquí tienes un verdadero desafío … Me retiraré inmediatamente del boxeo y pelearé contra Jorge Masvidal en UFC si estás de acuerdo a: 1) Aumentar la paga mínima de luchador por pelea a $ 50k (ahora son $ 12k) 2) Garantizar a los luchadores de UFC %% 50 de los ingresos anuales de UFC ($ 1bn en 2021) 3) Brindar atención médica a largo plazo a todos los luchadores (anteriormente dijiste que el daño cerebral es parte del trabajo … imagina que la NFL dijera eso). Hay muchos exalumnos de UFC que han dicho públicamente que sufren de daño cerebral. Tiene 5 días para aceptar e implementar lo anterior antes del 31 de marzo de 2022. Una vez implementado, me retiraré inmediatamente del boxeo, ingresaré a la USADA y acepto un acuerdo de 1 pelea con UFC para luchar contra el mentón débil de Jorge [Masvidal]. Para todos los luchadores de UFC: es hora de tomar una posición y crear valor para ustedes y sus compañeros. Te mereces un salario más alto, mereces salud a largo plazo y, sobre todo, mereces libertad. Apoyarse. No soy tu enemigo. Soy su defensor … que egoístamente quiere noquear a algunos de ustedes para ganar mucho dinero.

White dio su propio reto a Paul a principio de semana

El tuit de Paul probablemente fue impulsado en parte por el desafío de White a principios de esta semana. El presidente de UFC apareció en el podcast “The FIGHT with Teddy Atlas” cuando habló sobre The Problem Child.





Desafió a Paul a realizar pruebas de drogas aleatorias para mejorar el rendimiento durante los próximos dos años. Y a cambio, White hará pruebas aleatorias de cocaína.

“Tengo un desafío para Jake Paul”, dijo White a través de MMA Junkie. “Este tipo sigue diciendo que soy un adicto a la coca. Él puede hacerme una prueba de cocaína al azar durante los próximos 10 años si puedo hacer una prueba de esteroides al azar durante los próximos dos “.

