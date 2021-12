Jake Paul es basureado por campeón mundial: ¿Qué le dijo Tyson Fury?

Jake Paul is heading back into the boxing ring on December 18, 2021, however it won’t be against Tommy Fury, his original opponent. “The Problem Child” announced earlier this week that Fury pulled out of the match and that Paul will once again take on former UFC welterweight champion Tyron Woodley.

Jake Paul regresará al ring de boxeo el 18 de diciembre de 2021, sin embargo, no será contra Tommy Fury, su oponente original. “The Problem Child” anunció a principios de esta semana que Fury se retiró del combate y que Paul se enfrentará una vez más al ex campeón de peso welter de la UFC, el estadounidense Tyron Woodley.

Fury compartió una declaración con el periodista Ariel Helwani el 6 de diciembre de 2021, describiendo la razón por la que no llegará a la pelea de Showtime en el Amalie Arena en Tampa Bay, Florida. “TNT” reveló que sufrió una fractura de costilla, así como una infección en el pecho. La declaración completa dice:

Estoy absolutamente desconsolado por haberme visto obligado a retirarme de mi pelea con Jake Paul debido a una infección bacteriana en el pecho y una costilla rota. El comienzo de mi campamento fue tan increíble y nunca esperé que nada se interpusiera en mi camino después de la victoria del 18 de diciembre. No puedo expresar lo decepcionado que estoy y realmente espero que podamos reprogramar esta pelea para el nuevo año, quiero que esta pelea aún ocurra más que nada. Lamentablemente, ahora me estoy concentrando en la recuperación y en una nueva fecha de reprogramación.

Hubo mucha anticipación por Paul vs.Fury, y el medio hermano de TNT, el campeón mundial de boxeo de peso pesado Tyson Fury, recientemente intervino con sus pensamientos sobre la pelea descarrilada.

Tyson criticó a Jake y Logan Paul diciendo que ellos no podrían vivir en ‘su mundo’

“Him and his brother (Logan Paul) are two s***house p****** and they could never live in my world because they’re f****** b****** at the end of the day,” he continued. “And that’s it. And if you don’t like the language, get f*****.”

“The Gypsy King” ha lanzado golpes verbales a The Problem Child muchas veces, y eso es exactamente lo que hizo mientras hablaba con Michelle Joy Phelps de Behind the Gloves.

“Jake Paul puede irse a la m***** por lo que me importa”, dijo Fury.

“Él y su hermano (Logan Paul) son dos p**** imbeciles que no podrían vivir en mi mundo porque son unas malditas p**** al final del día ”, continuó. “Y eso es. Y si no te gustan las malas palabras, j***** “.

TNT se fracturó su costilla al recibir un golpe de alguien que no tenía guantes puestos, según Phelps

Según Phelps, el padre de Tommy confirmó que alguien había golpeado a su hijo en las costillas sin guantes, causándole la fractura de la costilla de TNT. Durante la entrevista, Tyson mostró su apoyo a Tommy, diciendo que él mismo tuvo que abandonar peleas y perderse una gran suma de dinero.

“Se suponía que la pelea iba a disputar, se volverá a disputarr”, dijo The Gypsy King.

No está claro cuál será el siguiente paso de Tommy después de su recuperación. Si Paul derrota a Woodley el 18 de diciembre, puede haber buscar una pelea entre los dos boxeadores invictos nuevamente. Sin embargo, The Problem Child ha compartido desinterés en volver pelaer contra el inglés, abiertamente frustrado porque Tommy se retiró de la pelea.

