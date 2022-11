Día de Acción de Gracias 2022: Oraciones para este día

¡Feliz Día de Acción de Gracias! Jesús como maestro nos enseñó que debemos ser agradecidos con el Dios padre, y la Biblia retomó toda su vida y sus enseñanzas para que como buenos cristianos, apliquemos el don del agradecimiento.

Una fecha especial para demostrar que somos buenos hijos de Dios, y buenos hermanos de Cristo, es hoy, jueves 24 de noviembre, donde cada hogar se reunirá en familia para compartir la gran cena en honor a todas las bendiciones recibidas por parte del “supremo”, durante el año que esta por finalizar.

“Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.” (Efesios 5:20).

En esta fecha tan intima de cada familia, algo que no puede faltar es elevar una bella oración para dar gracias por todo lo bueno o lo malo que hayamos podido afrontar en el transcurso del año.

Si esta noche de Acción de Gracias la familia esta reunida en torno al banquete, es porque gracias a Dios, están los que están, y con la motivación y la alegría de la compañía, el amor, la fraternidad, y sobre todo en el lazo de la unión, por la cual se ratifica el poder y la fuerza de que todos unidos, podemos hacer grandes conquistas, pero también podemos derrotar la adversidad.

Diez oraciones para compartirlas en la cena de Acción de Gracias

Una oración de Acción de Gracias:

• “Dios de todas bendiciones, fuente de toda vida, dador de toda gracia. Te damos gracias por el don de la vida: por el aliento que sostiene la vida, por el alimento de esta tierra que nutre la vida, por el amor vivificante de la familia y amistades. Te damos gracias por el misterio de la creación: por la belleza de la Tierra que el ojo puede ver, por el universo en desarrollo que nos llama más allá de nuestras imaginaciones.

Te damos gracias por nuestras comunidades a las que pertenecemos: por familias, por amistades, por vecinos y por compañeros de trabajo. edades, todas razas, todas naciones y de todas creencias. Te damos gracias por la multitud de maneras en que nos llamas a administrar los regalos de creación y servir a otros en tú nombre. e compartimos y la bondad generosa del pan que compartimos. Dios de toda bondad, oramos en agradecimiento por tú presencia entre nosotras mientras nos reunimos, y por tú promesa de estar con nosotras ahora y siempre, amén”.

• “Bendito seas, Dios, por todas tus gracias, que nunca olvide ninguno de tus beneficios. Por los perdones sin cuenta que han caído sobre mis flaquezas, y los peligros de que me has salvado. Tú curas las llagas de todos nuestros sufrimientos, tú nos das el anhelo de nuestra renovación. Tú defiendes, Señor , al pobre indefenso y cargas sobre tus hombros su pesado yugo. Tus ojos no hacen ascos de nuestras miserias,tus manos nos han moldeado con este barro. Señor, eres grande y nadie está por encima de ti. Sin embargo, vives tan junto a nosotros ¿Qué somos nosotros, Señor? Nuestros días son breves, polvo agitado por el viento y flor de día. Pero tú has hablado y has confiado tu misterio, y nos has revelado todo tu amor divino. Que el universo entero entone tu alabanza y proclame a coro todas tus bondades. Amén.”

Salmo de acción de gracias: Salmo 138

• “Te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo, y daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca, y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos, si camino entre peligros, me conservas la vida, extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor es eterno ¡No abandones la obra de tus manos!”

• “Oh, Dios, te agradecemos por esta tierra, nuestro hogar, por el ancho cielo y el sol bendito, por la salada mar y la corriente del agua, por las inmensas colinas y los vientos que nunca descansan, por los árboles y la hierba bajo los pies. Nosotros te agradecemos por nuestros sentidos con los que escuchamos el canto de las aves, vemos el esplendor de los campos de verano, saboreamos las frutas de otoño, nos regocijamos al sentir la nieve y respiramos el aliento de la primavera. Danos un corazón muy abierto a toda esta belleza; y guarda nuestras almas de ser tan ciegas que pasamos sin ver, incluso cuando la zarza común está ardiendo con tu gloria. Oh, Dios, creador nuestro, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén”.

Oración en la mesa de Acción de Gracias

• “Oh, Dios misericordioso, te damos gracias por tu generosidad desbordante para con nosotros. Gracias por la bendición de los alimentos que comemos y especialmente por la fiesta de este día. Gracias por nuestro hogar, la familia y amigos, especialmente por la presencia de los aquí reunidos.

Gracias por nuestra salud, nuestro trabajo y nuestro juego. Por favor, envía tu ayuda a aquellos que tienen hambre, están solos, enfermos y sufriendo la guerra y la violencia. Abre nuestros corazones a tu amor. Te pedimos tu bendición por Cristo, tu Hijo. Amén”.

• “Esta Acción de Gracias nos permite, a aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen poco, reunirnos en la mesa de bienvenida del Señor. En esta fiesta bendita, ricos y pobres debemos recordar que somos llamados a servir a los demás y a caminar juntos en el mundo de la gracia de Dios. Por ello, con corazones agradecidos alabemos a nuestro Dios que como un padre amoroso no nos niega lo bueno. Amén”.

• “Oh, Jesús, Dios eterno, te doy gracias por tus innumerables gracias y bendiciones. Que cada latido de mi corazón sea un himno nuevo de agradecimiento a ti, oh, Dios. Que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Mi alma es todo un himno de adoración a tu misericordia. Te amo, Dios, por ti mismo.”

Oh, Señor, Amor mío, te doy gracias por el día de hoy, por haberme permitido recoger el tesoro de tus gracias del manantial de tu misericordia insondable. Oh, Jesús, no solamente en el día de hoy, sino en cada momento saco de tu insondable misericordia todo lo que el alma y el cuerpo puedan desear”.

• “Reconociendo todas tus bendiciones, nuestros corazones agradecen todas las maravillas que se nos regalas en el día a día. Ayúdanos a orar con un corazón agradecido a todos los reunidos hoy alrededor de esta mesa. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén”.

• “Oh, Dios, Padre de todos, mira a esta familia y concédele que así como ha participado en esta comida terrenal, pueda participar también con todos los pueblos en el banquete celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén”.

