Árbol de Navidad del Rockefeller Center llegó a Nueva York [VIDEO]

Uno de los mayores símbolos de las fiestas de navidad en los Estados Unidos, ya llegó a la ciudad de Nueva York.

El tradicional Árbol de Navidad del Rockefeller Center, un abeto noruego de más de 25 metros de altura y unas 14 toneladas de peso, arribó este sábado desde Queensbury, un pueblo ubicado en el condado de Warren, hasta la Gran Manzana, luego de un viaje de cerca de 320 kilómetros, y ahora espera para ser decorado y encendido en una ceremonia especial el próximo miércoles 30 de noviembre.

“Cuando llegué a principios del verano, conducía por Main Street aquí en Queensbury, vi el árbol a un lado y supe que después de terminar con otra cita, vendría y verificaría a cabo”, dijo Erik Pauze, jefe de jardineros del Rockefeller Center.

En la página del Rockefeller Center se lee:

Settling in for the night at Rockefeller Center. Counting down the days until Tree Lighting on November 30th. Tune in on NBC! pic.twitter.com/PR1f645UQr — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 13, 2022

La temporada navideña comenzará con la iluminación anual del árbol en el corazón de la ciudad de Nueva York en el Rockefeller Center el miércoles 30 de noviembre. Los copresentadores de TODAY de NBC News, Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker y Craig Melvin, presentarán el muy esperado especial navideño y los espectadores disfrutarán de actuaciones festivas. Después del 30 de noviembre, el Árbol se encenderá todos los días de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. El día de Navidad, el Árbol se enciende durante 24 horas y en Nochevieja se enciende de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

La familia Lebowitz, fue la encargada de donar el árbol en este año

We had a very special visitor parked overnight at the Thruway’s Suffern tandem lot. The @rockcenternyc tree spent much of yesterday on the Thruway on its way from Queensbury to #NYC. Safe travels! 🎄 pic.twitter.com/XEn4nEZXQ7 — NYS Thruway Authority (@NYSThruway) November 11, 2022

El jefe del hogar de la familia dijo, en declaraciones citadas por el portal Diario MX: “Es algo que podemos compartir con todos los demás. Es nuestro regalo para todos. Por otro lado, otra cosa que pasó por mi mente es que esta es una experiencia única en la vida. Para mí, era nada más un árbol bonito. Ahora es un árbol especial. Todo el mundo puede disfrutarlo”.

Millones de espectadores locales y del mundo, podrán ver las maravillosas luces de colores, los cristales de swarovski, la luminosa estrella y todo el espectáculo que se dará durante el encendido del icónico árbol a través de una transmisión en vivo emitida por el canal NBC, a las 8:00 PM EST/7:00 PM C.

Aquellos que para fortuna lo pueden presenciar en vivo, deben alistarse y coger el mejor sitio de observación a más tardar entre las 3:30 p.m a 4:00 p.m, del 30 de noviembre.

Después del 30 de noviembre, las luces del árbol se encenderán todos los días de 6:00 a.m. a 12:00 a.m, y en el dia de la Navidad, el árbol permanecerá encendido durante 24 horas, de acuerdo con información de Telemundo.

Toda una historia detrás del árbol del Rockefeller

The 2022 Rockefeller Center Christmas Tree is officially en route to New York! See you Saturday 🌲 pic.twitter.com/ksSp6rpQap — Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 11, 2022

De acuerdo con el medio Univisión, el primer árbol que se colocó en ese lugar fue en el año 1931, cuando los trabajadores que construían el Rockefeller Center lo colocaron entre los escombros de la construcción.

Pero la primera ceremonia formal de encendido del árbol fue en el año de 1933 y se adornó con 700 luces frente al edificio RCA. En 1942 no se colocó un árbol sino tres: uno decorado en rojo, uno en blanco y otro en azul para mostrar apoyo a las tropas que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial.

El árbol más grande en la historia del Rockefeller Center midió con 100 pies de altura (30,5 m), provino de Killingworth, Connecticut y fue colocado en 1999, de acuerdo con la página del Rockefeller Center.

Características del árbol de navidad

The Rockefeller Christmas tree is here! Good morning! pic.twitter.com/iBHuodv4yQ — Luis A. Miranda, Jr. (@Vegalteno) November 15, 2022

De acuerdo con el medio Voya NYC, este gigante pino, no se escoge al azar, debe ser de la especie Picea Abies, de más de medio siglo de vida, y con una altura máxima de 20 metros.

Según Wikipedia, esta especie es originaria de la parte central y este de Europa, desde los Países Nórdicos hasta los Balcanes y suele formar bosques en altitudes superiores a los 800 msnm, conviviendo frecuentemente con el alerce europeo. Es uno de los árboles más comunes en toda la zona de los Alpes, desde el este de Francia, norte de Italia, sur de Suiza, Austria y los Balcanes.

Para este año 2022, lo veremos iluminado por más de 50,000 luces LED multicolores y coronado por una bella estrella tridimensional de Swarovski de 70 puntas cubiertas con tres millones de cristales, diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind.

Ceremonia de encendido del Árbol de Navidad

The Rockefeller Center Christmas Tree arrived today 🎄. Wednesday, Nov 30, is the tree lighting ✨ pic.twitter.com/L8etKMxeRN — NewYorkCityKopp (@KellyrKopp) November 12, 2022

Tradicionalmente la ceremonia del Rockefeller Center Christmas Tree Lighting tiene lugar el día miércoles de la semana siguiente al día de Acción de Gracias o Thanksgiving 2022.

De modo, que en su 90ª edición el encendido del árbol del Rockefeller Center será el 30 de noviembre de 2022. Dos horas antes, a partir de las 7:00 pm hay actuaciones en vivo, con las famosas Rockettes del Radio City Music Hall y prestigiosos artistas.

Años anteriores se han presentado Lady Gaga, Mariah Carey, Neil Diamond, Josh Groban, Tony Bennett, Tori Kelly, risha Yearwood, Jordan Smith y Garth Brooks, entre otras celebridades. Sin embargo, dice el portal Activicities, que las celebridades que participarán en el evento de 2022 serán anunciadas cuando se aproxime la fecha al encendido de luces.

Play

Rockefeller Center Christmas Tree Rolls Into Plaza For 2022 Holidays The world-famous Rockefeller Center Christmas tree is making its way down to its new home on the plaza. The tree traveled more than 200 miles to get to New York City. » Subscribe to TODAY: on.today.com/SubscribeToTODAY » Watch the latest from TODAY: bit.ly/LatestTODAY About: TODAY brings you the latest headlines and expert tips on money,… 2022-11-12T17:00:06Z

