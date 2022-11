Día de Acción de Gracias 2022: ¿Los bancos están abiertos o cerrados?

¡Feliz Día de Acción de Gracias 2022! El Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de cada noviembre, lo que brinda la oportunidad de reunirse con amigos y familiares para dar gracias. La festividad se ha convertido en sinónimo del desfile, el fútbol y la exposición canina, mientras que los estadounidenses cenan pavo y pastel de calabaza.

Según History.com, Abraham Lincoln lo convirtió en un feriado nacional que se celebraría el último jueves de noviembre por proclamación presidencial en 1863. Franklin D. Roosevelt adelantó el feriado una semana a partir de 1939, en un intento de “estimular las ventas minoristas”. ”, explicó el sitio web. Tras la oposición, firmó un proyecto de ley en 1941 que lo traslada al cuarto jueves del mes.

Los días festivos federales a menudo marcan el comienzo del cierre de negocios para permitir que los empleados celebren. Entonces, ¿los bancos y el mercado de valores están abiertos o cerrados? Aquí está lo que necesitas saber:

La mayoría de los bancos están cerrados para el día de Acción de Gracias

Los bancos suelen estar abiertos durante toda la semana laboral, y USA Today informó que el banco promedio abre entre las 8:00 y las 9:00 a.m. y cierra entre las 4:00 y las 6:00 p.m.

Según Insider, ese horario se ve interrumpido por los días festivos federales. La mayoría de las instituciones financieras de todo el país siguen el calendario de días festivos observados del Sistema de la Reserva Federal. Además del Día de Acción de Gracias, ese calendario incluye el Día de Año Nuevo, el Cumpleaños de Martin Luther King, Jr., el Cumpleaños de Washington, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia Nacional del 16 de junio, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de la Raza (el Día de los Pueblos Indígenas a menudo se celebra en su lugar), Día de los Veteranos y Día de Navidad.

Para este 2022 no es diferente, NJ ha informado la mayor parte de la lista a continuación, que permanecerá cerrada por el día feriado. La banca en línea permanece abierta en gran medida y muchos centros de llamadas todavía están funcionando. Haga clic en su banco para obtener detalles exactos:

• Ameris Bank

• Bank of America

• BBVA

• California Bank & Trust

• Chase

• Columbia Bank

• F&M Bank

• Farmers & Merchants Bank

• First Citizens Bank

• First Commonwealth Bank

• First Merchants Bank

• Great Western Bank

• KeyBank

• Kitsap Bank

• M&T Bank

• NBT Bank

• Peoples Bank

• Regions

• Santander Bank

• SunTrust

• TD Bank

• The Dime Bank

• UMB

• Wells Fargo

• Westfield Bank

• WSFS Bank

• Zions Bank

Algunas sucursales y bancos privados observan un horario diferente. Si tiene alguna pregunta, verifique con su banco local.

El mercado de valores está cerrado el día de acción de gracias

El mercado de valores está cerrado el Día de Acción de Gracias. Según Barron’s, la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq cerraron para observar el feriado, al igual que los mercados extrabursátiles y de bonos estadounidenses.

Según el sitio web de la Bolsa de Valores de Nueva York, hay una lista de otros nueve días festivos observados en todos los mercados. Estos incluyen el Día de Año Nuevo, el Día de Martin Luther King, Jr., el Cumpleaños de Washington, el Viernes Santo, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia Nacional, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo y el Día de Navidad.

El mercado de valores permanece abierto durante dos feriados bancarios comúnmente observados: el Día de los Veteranos y el Día de la Raza (cada vez más celebrado como el Día de los Pueblos Indígenas).

Barron’s notó que el mercado reabrirá el día Black Friday, el día después del Día de Acción de Gracias. El medio informó que la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq estarán abiertos de 9:30 a.m. a 1:00 p.m., mientras que “los mercados de bonos y extrabursátiles cerrarán a las 2:00 p.m.”.

