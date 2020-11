Día de Acción de Gracias 2020: ¿Walmart está abierto o cerrado?

¡Feliz día de acción de gracias! Si necesita comprar comestibles en el último minuto para el Día de Acción de Gracias u organizar una entrega de comestibles o una recogida, es posible que se pregunte si Walmart está abierto hoy. Aunque Walmart normalmente abre el Día de Acción de Gracias, pero este año tenemos malas noticias para usted. Walmart está cerrado por Acción de Gracias 2020.

Walmart está cerrado por el día Acción de Gracias 2020

A diferencia de muchos otros años, Walmart estará cerrado hoy por el día Acción de Gracias 2020 este año. En una declaración del 21 de julio, el minorista anunció: “Hoy, Walmart también anunció que ha tomado la decisión de cerrar las tiendas Walmart el Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre de este año. Nuestras ubicaciones de Sam’s Club también estarán cerradas nuevamente este año en este día”.

John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart U.S., dijo habló la esta decisión en un comunicado de prensa: “Sabemos que este ha sido un año difícil y nuestros asociados han dado un paso al frente. Esperamos que disfruten de un Día de Acción de Gracias en casa con sus seres queridos. Ciertamente estamos agradecidos con nuestra gente por todos sus esfuerzos”.

Para satisfacer la creciente demanda de compras en línea, Walmart está contratando a más de 20,000 asociados de temporada en sus centros de comercio electrónico y está alentando a los clientes a hacer más compras en línea.

¿Qué tiendas están abiertas hoy?

Entonces, sin Walmart como una opción, ¿qué tiendas están abiertas el Día de Acción de Gracias para sus necesidades de compras? Muchas ubicaciones de CVS y Walgreens están abiertas el Día de Acción de Gracias. Además, las tiendas HEB están abiertas el Día de Acción de Gracias de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. hora local. Se espera que la mayoría de las tiendas Whole Foods estén abiertas, al igual que la mayoría de Sprouts Farmers Markets, Kroger, Safeway, Ralphs, Shaws, Acme, Winn-Dixie, Shoprite, Stop & Shop, Safeway, Albertsons, Hannaford, Dollar General, Family Dollar, Food Lion, Food 4 Less, Meijer, Food Bazaar, Hy-Vee, Wegmans, Harris Teeter, The Fresh Market, Giant y otros. Entonces, como puede ver, todavía hay bastantes opciones de lugares donde puede ir a recoger suministros para el Día de Acción de Gracias hoy. O si prefiere la entrega, muchos también pueden ofrecer opciones de entrega o recogida.

Tenga en cuenta que el horario local de cualquiera de las tiendas enumeradas anteriormente puede variar debido a las regulaciones pandémicas. Entonces, antes de dirigirse a cualquier tienda, llame a la más cercana y verifique que esté abierta y verifique el horario de atención. Es posible que las tiendas tengan un horario limitado o que algunas no estén abiertas, por lo que es mejor verificar primero.

Las tiendas Walmart abren el Black Friday a las 5:00 AM

El 14 de noviembre, el horario de las tiendas de la cadena se extendió de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., a menos que una agencia gubernamental ordene lo contrario, compartió Walmart. Sin embargo, están abiertos un poco antes para el Black Friday, según un comunicado de prensa corporativo de Walmart. Las tiendas abrirán a las 5:00 a.m., hora local, el Black Friday.

Por supuesto, algunas tiendas pueden ser diferentes debido a las regulaciones locales, así que verifique esas primero antes de ir. Para conocer el horario de la tienda más cercana hoy, consulte el buscador de tiendas, ya que el horario limitado puede variar según la ubicación. Puede ver otros cambios, ya que Walmarts aún tiene requisitos y procedimientos para el COVID-19.

Esta es la versión original de Heavy.com

