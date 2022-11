Día de Acción de Gracias 2022: ¿Cuándo es Thanksgiving?

Se aproxima una de las celebraciones más importantes y de gran significado para la comunidad de los Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias, una festividad reconocida por el resto del mundo, en donde familias y amigos, residentes en este país, se reúnen en una gran cena familiar para dar gracias por todas las bendiciones obtenidas durante el año que está a punto de terminar.

¿Cuándo es Thanksgiving o Día de Acción de Gracias 2022?

El Día de Acción de Gracias, se debe al presidente Abraham Lincoln quien dio inicio al festejo desde el año de 1863, todos los cuartos jueves del mes de noviembre. Para este año en curso 2022, la fecha de la Cena de Gracias marcará en el calendario el día jueves 24 de noviembre. Además, declarada fiesta federal, por el congreso de los Estados Unidos en el año de 1941, en esta jornada las entidades públicas y del gobierno, como escuelas y bancos cerrarán sus puertas, para dar descanso a sus empleados, y poder extender el festejo a otra popular celebración: El Black Friday o Viernes Negro.

De acuerdo con el medio Dallas News, se cree que el origen de esta festividad está vinculada con la celebración de la primera cosecha realizada en Plymouth, Massachusetts, en 1621, por parte de los primeros colonos que se establecieron en el país.

Aunque en sus inicios tenía ciertos vínculos religiosos, la celebración ha trascendido la religión para ser una tradición familiar muy popular en todo el país, sin importar la religión que se profese. Asimismo, marca el inicio de la época de celebraciones decembrinas y de fin de año.

En la proclama del presidente Abraham Lincoln en 1863 se lee:

El año que está llegando a su fin, ha estado lleno de bendiciones de campos fructíferos y cielos saludables. A estas bondades, que se disfrutan tan constantemente que somos propensos a olvidar la fuente de la que provienen, se han agregado otras, que son de una naturaleza tan extraordinaria, que no pueden dejar de penetrar y ablandar incluso el corazón que es habitualmente insensible. a la siempre vigilante providencia de Dios Todopoderoso. En medio de una guerra civil de magnitud y severidad sin igual, que a veces pareció a los Estados extranjeros invitar y provocar su agresión, se ha preservado la paz con todas las naciones, se ha mantenido el orden, se han respetado y obedecido las leyes, y la armonía ha prevalecido en todas partes excepto en el teatro del conflicto militar; mientras que ese teatro ha sido muy contraído por el avance de los ejércitos y armadas de la Unión. Las necesarias desviaciones de riqueza y fuerza de los campos de la industria pacífica a la defensa nacional no han detenido el arado, la lanzadera o el barco; el hacha ha ensanchado los límites de nuestros asentamientos, y las minas, tanto de hierro y carbón como de metales preciosos, han rendido aún más abundantemente que antes. La población ha aumentado constantemente, a pesar del despilfarro que se ha hecho en el campamento, el asedio y el campo de batalla; y al país, regocijándose en la conciencia de fuerza y ​​vigor aumentados, se le permite esperar la continuación de años con un gran aumento de libertad. Ningún consejo humano ha ideado ni mano mortal ha realizado estas grandes cosas. Son los dones de gracia del Dios Altísimo, quien, al tratar con nosotros con ira por nuestros pecados, se acordó de la misericordia. Me ha parecido adecuado y adecuado que todo el pueblo estadounidense los reconozca solemne, reverente y agradecidamente como con un solo corazón y una sola voz. Por lo tanto, invito a mis conciudadanos en todas partes de los Estados Unidos, y también a los que están en el mar y a los que están de paso en tierras extranjeras, a separar y observar el último jueves de noviembre próximo, como un día de acción de gracias y alabanza. a nuestro Padre benéfico que mora en los Cielos. Y les recomiendo que mientras ofrecen las atribuciones que justamente le corresponden por tan singulares liberaciones y bendiciones, también, con humilde penitencia por nuestra perversidad y desobediencia nacional, encomienden a su tierno cuidado a todos los que han quedado viudos, huérfanos, dolientes o afligidos en la lamentable contienda civil en que estamos ineludiblemente comprometidos, e implorar fervientemente la interposición de la Mano Todopoderosa para sanar las heridas de la nación y restaurarla tan pronto como sea compatible con los propósitos divinos para el pleno disfrute de la paz, armonía, tranquilidad y Unión.

¿Cómo se celebra el Día de Acción de Gracias?

Según informa la Embajada de Estados Unidos, es posible que el Día de Acción de Gracias sea la principal fiesta familiar de Estados Unidos. Generalmente, se celebra en casa o en un entorno comunitario y se caracteriza por un banquete bien servido.

El menú tradicional del Día de Acción de Gracias consiste en un pavo relleno, puré de papas y salsa, batatas, salsa de arándanos y pastel de zapallo, aunque también hay platos sin carne, como el denominado “tofupavo”, (vocablo que combina las palabras tofú y pavo), hecho con proteínas de trigo y de soya.

Dice la Embajada Americana que el Día de Acción de Gracias moviliza a mucha gente que viaja por avión o auto para reunirse con familiares o amigos para la celebración.

En esta fecha tan especial, también muchos ciudadanos estadounidenses salen a las calles para repartir comida a las personas más necesitadas y que no tienen un hogar, y dice la Embajada que otros donan alimentos a campañas de recolección o participan en actos para recaudar fondos destinados a organizaciones o causas benéficas. De hecho, en el Día de Acción de Gracias cientos de organizaciones sin fines de lucro de todo el país convocan carreras benéficas, denominadas “Trote del pavo”.

Otros eventos tradicionales del ‘Thanksgiving Day’

Según el portal Barcelo, una de las tradiciones para comenzar el Día de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York es asistir al desfile de globos gigantes que la cadena de almacenes Macy´s organiza cada año en Manhattan desde que, en 1920, sus empleados comenzaran con esta curiosa costumbre. La cabalgata termina con la aparición de Santa Claus, marcando así el inicio de las fiestas navideñas.

El perdón al pavo

#25Nov El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró su primer "Perdón al pavo" una tradición que se festeja desde la presidencia de George H. Bush. "Mantequilla de maní y Mermelada" fueron los pavos seleccionados por la Federación Nacional del Pavo. #TVV pic.twitter.com/NH4a8XQUYD — TVV Noticias (@TVVnoticias) November 25, 2021

Otra imagen habitual de esta fecha es ver al presidente de Estados Unidos “indultando” a un pavo en vísperas de la cena. El pavo liberado pasa el resto de sus días en un zoológico.

Aunque la leyenda dice que la tradición empezó en 1947 con el presidente Harry S. Truman, el primer “perdón oficial” registrado oficialmente lo otorgó George H. Bush en 1989, informó el medio BBC.

Partidos de fútbol americano

We've always been thankful for the late John Madden. This Thanksgiving, the NFL will begin an annual tradition in showing its thanks for Madden with the "John Madden Thanksgiving Celebration." Full Story: https://t.co/72AWHuaKvK pic.twitter.com/nNV9yB3VKi — Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) November 13, 2022

También es tradicional que el Día de Acción de Gracias se jueguen tres partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL. Desde 1920, dos de estos partidos siempre incluyen a los Detroit Lions y los Dallas Cowboys, que reciben a un contrincante en sus sedes, según BBC.

