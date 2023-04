¿Cuál fue la causa de muerte de Aaron Carter?

La causa oficial de la muerte del excompetidor de “Dancing With the Stars”, Aaron Carter, ha sido revelada por la Oficina del Médico Forense.

El informe de la autopsia indica que Carter murió por “ahogamiento y los efectos del difluoroetano”, según Page Six. Carter había revelado previamente que tenía una adicción a inhalar. El difluoroetano es un gas comprimido licuado. La confesión de Carter se produjo durante una aparición en 2019 en “The Doctors”.

“Es algo que he mantenido en secreto para todo el mundo hasta ahora”, dijo Carter en ese momento.

Mientras tanto, también se encontró una forma genérica de Xanax en su sistema y el médico forense concluyó que fue la mezcla de difluoroetano y las drogas lo que contribuyó a su muerte repentina.

Carter fue encontrado muerto dentro de una bañera en su casa durante el 5 de noviembre de 2022, según TMZ. El médico forense del condado de Los Ángeles concluyó que la muerte de Carter fue accidental. Sin embargo, su prometida, Melanie Martin, se ha quedado con aún más preguntas tras recibir la noticia.

Esto es lo que necesitas saber:

Melanie Martin dice que no “entiende” lo que le pasó a Aaron Carter

Cuando encontraron a Carter en la bañera, los informes indicaban que él estaba completamente vestido. Martin le dijo a TMZ que esto “no tiene sentido”.

“Los resultados de la autopsia no son un cierre para mí. Afirma que la muerte es por ahogamiento, pero también agrega que llevaba una camiseta y un collar en la bañera, lo cual no tiene sentido, ¿por qué estaría en una bañera con la ropa puesta? Todavía estoy en estado de shock y todavía extraño a Aaron todos los días. No entiendo la cadena de eventos y este informe solo nos hace hacernos más preguntas”, dijo Martin.

La madre de Carter, Jane Schneck, también habló abiertamente sobre la forma en que murió su hijo, publicando en Facebook tratando de obtener respuestas. Incluso, ella compartió fotos de la bañera donde encontraron muerto a su hijo.

“Quiero compartir estas fotos de la escena de la muerte con todos ustedes porque el forense descartó que fue una sobredosis accidental de drogas”, escribió Jane Schneck (anteriormente Jane Carter) en la publicación, durante el 1 de marzo de 2023. Ella ha estado instando a la policía a realizar una investigación sobre la muerte de Carter y, el 3 de marzo de 2023, dijo que se estaba llevando a cabo una investigación.

“Estoy tan feliz. La policía de Los Ángeles realmente está investigando seriamente la muerte de Aaron como un posible homicidio. Eso significa que se obtendrá justicia. Realmente espero que puedan probar que él no se hizo eso a sí mismo. Tenía todo por lo que vivir”, ella escribió en Facebook.

Schneck aún tiene que hablar sobre la conclusión del médico forense.

Heavy se acercó previamente a Schneck para hacer comentarios, pero no recibió respuesta alguna.

La familia de Aaron Carter seguirá adelante con una celebración de la vida de la estrella

Si bien los más cercanos a Carter parecen tener preguntas sin respuestas sobre su muerte, se espera que se celebre una celebración de su vida en las próximas semanas, según su exrepresentante.

“Nos alegra que este caso finalmente se haya cerrado para que podamos celebrar la vida y brindarle su eterno descanso a Carter”, dijo un representante llamado Kelly K. a Page Six después de que se concluyeron los resultados de la autopsia.

Kelly K. admitió que todavía existe cierta preocupación por la muerte de Carter que la familia espera resolver.

“Sin embargo, sabemos que dos personas estaban en su casa antes de su muerte y estamos desconcertados de por qué esos dos individuos no han sido debidamente identificados y/o investigados”, dijo el exrepresentante de Carter.

Durante las últimas semanas, la madre de Carter ha estado compartiendo todo tipo de fotos y mensajes de texto en su página de Facebook con la esperanza de obtener respuestas. El 31 de marzo de 2023, Schneck compartió fotos de Carter con otro hombre con quien supuestamente estaba en un Walmart antes de morir. Se desconoce quién es el hombre en las fotos con Carter o cuál era su relación con Carter.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.