“80 For Brady” es protagonizada por cuatro legendarias actrices locas por Tom Brady

La cinta “80 for Brady” tiene sus momentos cómicos pero no lo suficiente. Tampoco duran mucho. Eso sí, las cuatro legendarias actrices están haciendo todo lo posible y un gran esfuerzo, pero incluso ellas no pueden compensar la dirección o los chistes escritos en el guión.

Lo cierto es que estamos viviendo en una época llena de películas diseñadas para ganar dinero en lugar de hacer una buena película, y esta se destaca en esa, en hacer solo dinero. Estoy seguro de que hay un grupo de personas que lo disfrutarían, pero es un grupo muy pequeño y específico. Se siente como un proyecto de vanidad para Tom Brady, quien es el productor de la cinta. Supongo que si estás buscando una película para ver con tu mamá o tu abuela, esta es una buena opción. Pero quizás no sea para todas las mamás o la abuelas de todos. Por último, el mayor problema con la película es que no tiene mucha gracia. No pude evitar pensar durante toda la película cuánto preferiría ver a estas 4 increíbles actrices, que claramente son mucho más divertidas en la vida real que cualquier cosa en este guión, en una película mucho mejor.

“80 For Brady” estrena en el cine este 3 de febrero.

¿De qué se trata la cinta “80 for Brady”?

La cinta “80 For Brady” está inspirada en la historia real de cuatro mejores amigas que viven la vida al máximo. Pero sus aventuras se van a otro nivel cuando hacen un largo viaje al Super Bowl LI 2017 para ver jugar a su héroe Tom Brady. La historia está protagonizada por la nominada al Premio de la Academia Lily Tomlin, la ganadora del Premio de la Academia Jane Fonda, la ganadora del Premio de la Academia Rita Moreno y la ganadora del Premio de la Academia Sally Field. Por si fuera poco, también está el siete veces campeón del Super Bowl y el productor Tom Brady.

Usualmente películas sobre deportes van dirigida a la audiencia masculina, pero esta es totalmente diferente. Aquí conocerás a cuatro amigas que aman el deporte y harían lo que sea para ir a ver un juego y ver jugar a su estrella favorita.

La historia empieza a irse a otro nivel cuando Lou está atrapada en casa recuperándose de la quimioterapia, y ella y sus amigas Trish (Fonda), Maura (Moreno) y Betty (Field) están frustradas de estar viendo la TV que está atascada en un canal que muestra solo fútbol hasta que ven a Brady. Ese es el momento que se convierten en fanáticas del fútbol americano. Ellas empiezan a reunirse en casa para ver el juego. En 2017, Lou está en remisión y su equipo va para el Super Bowl, lo que desencadena el plan, no tan loco como lo pinta la cinta, para ir a ver el juego y verlo en vivo y en directo. Una de las primeras cosas que tienen que hacer es ayudar a su amiga Maura fugarse de una casa de ancianos.

En la cinta, Rita Moreno, 91 años, demuestra que aun es una estrella en la pista de baile. Fonda es genial como una ex “Mayflower Girl” escritora de fanfiction y que es una ex reina de belleza muestra lo que cuesta estar siempre bella. Mientras que Field se divierte dandole vida a una profesora de matemáticas, que se divierte un poco mas de lo usual al estar lejos de su esposo. Es un placer ver a cada una dandole vida a estos personajes que se embarcan a una gran aventura para asistir el gran Super Bowl del 2017.

“80 For Brady” estrena en los teatros el 3 de febrero de 2023.