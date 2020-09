El regalo de cumpleaños que hizo llorar a Ricardo Montaner: ¿cuál fue la sorpresa?

View this post on Instagram

Hablando de riqueza,cuando era muchacho veía con ojos de admiración a mi abuelo Laurentino y a la abuela Rosa,pasábamos los fines de semana y las manos no les deban para cocinar para tantos,esa imagen de familia grande,se me quedo grabada y por alguna razón mi ideal de familia se parecía al del abuelo.Los Reglero nos dispersamos y el abuelo no logró aquello que tanto anhelaba. Cuando conocí a Marlene y nos embarcamos en esta aventura,ella venía con los mismos ideales de familia y ahí empezó todo. Esta foto es el resultado de lo que el amor puede hacer en la vida de las personas,la mayoría de ellos llegaron ayer como por asalto a mi #Samana a pasar unas 10 horas conmigo. Dios ha sido maravilloso,me ha dado una hermosa vida y me promete más y más aún … me proyecto en 30 años,con la misma vitalidad y sonrisa,con la misma mirada y con una familia mucho más numerosa que ahora… ojo que lo digo en serio … #septiembrecae8todoelmes #felizcumpleaños #Montaner