‘La Casa de Papel’ suma una estrella para la quinta temporada: ¿de qué actor se trata?

Si bien el extenso parate por la pandemia del coronavirus demoró la planificación inicial, los millones de fanáticos de La Casa de Papel pueden estar tranquilos por la quinta temporada de la exitosa serie ya está en marcha. Y como si fuera poco, con incorporaciones al elenco de primer nivel.

Después de que se confirmaran las presencias de los españoles Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado, un compatriota de ambos terminó de sellar su contrato en las últimas horas.

José Manuel Seda, quien ya formó parte de reconocidas producciones como Toy Boy y Amar es Para Siempre, es la flamante inclusión para la quinta entrega de la serie dirigida por Álex Pina y transmitida por Netflix.

“Feliz de compartir con vosotr@sel maravilloso regalo que recibí el día de mi cumpleaños: mi participación en la temporada final de La Casa de Papel, una de esas series que cuando uno las ve, sueña con estar en ella”, celebra Seda en su cuenta de Instagram, vía que eligió para confirmar su actuación en La Casa de Papel.

Feliz por su nuevo trabajo en una de las series más populares de los últimos años, Seda agrega: “Gracias a @vancouvermediaproducciones y a @netflixes por la confianza”.

Si bien aún no trascendió qué papel interpretará Seda en La Casa de Papel 5, si es un hecho que compartirá jornadas de rodaje con otros protagonistas como Úrsula Corberó, Belén Cuesta, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente y Esther Acebo, entre otros.

La llamativa confesión de “Lisboa”

A pesar de la popularidad que ganó con su papel inicial como la inspectora Raquel Murillo y luego con su reversión como “Lisboa”, la actriz española Itziar Ituño admitió que no hubiera aceptado el trabajo si sabía de antemano la duración de La Casa de Papel.

“Cuando decidí hacer la serie, me lo pensé y dije que sí porque empezaba y terminaba en unos meses […] Me dijeron que tenía un principio y un final redondo: ’No te preocupes, son los meses que hemos dicho y ya está‘. Eso dijeron”, explica Itziar, de 46 años, en diálogo con el diario vasco Deia.

Y acto seguido, con visible molestia por la imprevista extensión de la serie, agrega: “Creo que no hubiera aceptado hacer La Casa de Papel si me hubieran dicho que iba a tener cinco temporadas, pero no me arrepiento. Pero tengo que situarme en 2017, año en que me lo propusieron. No conocía Madrid, iba con un poco de vértigo y miedo a lo desconocido. Me alegro de haberlo hecho porque ahora no me importa todo lo que ha pasado. Es una alegría que haya habido la posibilidad de hacer una tercera, cuarta y quinta temporada”.

Por último, Itziar se muestra incrédula ante los rumores que hablan de una posible precuela de LCDP. “Creo que todo han sido rumores. Es bueno que la quinta sea la definitiva, lo ha dicho Netflix también. Pienso que no se pueden estirar las historias como si fueran un chicle; si se hace, termina decepcionando a la gente y aburriendo. Soy de la opinión de que lo bueno si breve, dos veces bueno”, cierra el amor de “El Profesor”, encarnado por Álvaro Monte.

