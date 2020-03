Actriz de “La Casa de Papel” da positivo a prueba de Coronavirus

A través de su cuenta en Instagram, la actriz Itziar Utuño, conocida por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en la afamada serie “La Casa de Papel”, dio a conocer que dio positivo a una prueba diagnóstico de Coronavirus (COVID-19).

“Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y super peligroso para la gente que está más débil”, afirmó Utoño en la publicación.

La actriz española continuó expresando: “Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidaridad y generosidad. De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá.”

La publicación de la estrella contó con alrededor de 230 mil “Me Gusta” y un aproximado de 9300 comentarios por parte de fanáticos de diversas latitudes del mundo que le desearon una pronta recuperación.

Hace seis días, la actriz estaba promocionando la cuarta temporada de “La Casa de Papel” a través de su perfil en Instagram con una imagen del póster oficial. Los nuevos episodios de la serie estarán disponibles en la plataforma de streaming de Netflix a partir del próximo 4 de abril.

Itziar Utoño se une a la lista de celebridades que han anunciado públicamente que dieron positivo a una prueba de Coronavirus, entre ellos se encuentran: Tom Hanks, Rita Wilson, Idris Elba, Rachel Matthews, Kristofer Hivju y Olga Kurylenko.

Hasta el momento, se desconoce si la actriz se ausentará en las grabaciones de “La Casa de Papel”, lo que sí es un hecho es que Utoño es uno de los personajes confirmados para la cuarta temporada de la serie que estará disponible a inicios del mes de abril y que desde ya, ha causado gran expectativa en los seguidores del exitoso proyecto español que se ha posicionado como uno de los más vistos en Netflix.