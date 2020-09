La revelación de Renata Notni: su relación secreta con un galán de telenovela

La mayoría de los actores y actrices consagrados han estado en pareja con colegas. Esas relaciones que inician en los sets de filmación y, en algunos casos, terminan en el altar. Les ocurre especialmente a los artistas jóvenes, aquellos que están dando sus primeros pasos en el difícil mundo del cine, la televisión o el teatro. Etapas en las que cuesta más el dominio de las emociones que remueve dicha profesión.

Tal es el caso de la joven actriz mexicana Renata Notni. En una reciente entrevista, la nacida en Cuernavaca en el año 1995 reveló que sintió atracción por un compañero de telenovela. Tuvo que esforzarse para que ese sentimiento no interfiera su deber profesional.

“Sí he llegado a sentir algo por alguien… no voy a decir el nombre. Solamente me ha pasado una vez, te voy a decir por qué fue, porque yo justo acababa de cortar una relación y esta persona acababa de cortar una relación, y nos tocó compartir un proyecto juntos y nos llevábamos perfecto…”, contó en diálogo con el canal de Youtube “Pinky Promise”.

Si para Renata ya era difícil sentirse atraída por un compañero de trabajo, mucho más lo fue cuando descubrió que la atracción era recíproca. La joven encaró al galán y le dijo en la cara lo que sentía. Él le confesó que le pasaba lo mismo e iniciaron una breve pero intensa relación. Notni asegura que en ese momento se encontraba “vulnerable”.

Aunque prefiere no dar el nombre del galán en cuestión, asegura que el vínculo duró apenas unos meses. Con el tiempo, el hombre se convirtió en uno de sus grandes amigos y confidentes de profesión. Habrá que buscar entre las amistades de la actriz que debutó interpretando a Andrea en la telenovela “Código postal”.

“Seis meses, todos los días juntos, grabando, día y noche. De alguna manera vulnerables, no dolidos… pero cuando estás como muy vulnerable y te ponen a una persona a convivir día y noche tanto tiempo y que obviamente hay química… A mí se me hacía guapo en su momento, ahorita ya lo quiero mucho y es mi amigo…”, agregó.

Quien brillara en la serie “El dragón” contó que ese vínculo estaba encaminado a convertirse en un noviazgo: “Sí, hubo besos en la vida real, pero me di cuenta que era como algo muy de la novela, pero también al final fue de ‘no vamos a andar ni nada, vamos a darnos cuenta si esto es nada más por la convivencia que estamos teniendo o si sí va para más’, y nos dimos cuenta que era únicamente el tiempo de la telenovela, que nos hicimos bolas y nada que ver…”.

