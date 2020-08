Karina Banda: así fue su lujosa e íntima despedida de soltera

La presentadora mexicana Karina Banda tuvo un 2020 vertiginoso, cargado de emociones cambiantes. El fin de semana, la conductora de Univisión tuvo su despedida de soltera. Aún no determinó fecha para su boda con el actor puertorriqueño Carlos Ponce.

La despedida de la soltería de Banda se celebró respetando las normas del confinamiento y cuidados higiénicos. Así lo aclaró la periodista, quien dio detalles de la celebración organizada por Ponce. Carlos contrató a una empresa que se dedica especialmente a la organización de eventos cumpliendo los requisitos determinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Solo éramos cinco mujeres, cada una de ellas especiales en mi vida y aunque hubiera querido que estuviera familia o más mujeres que adoro con todo mi corazón las circunstancias no me permitieron que así fuera”, escribió en su cuenta de Instagram.

Banda agasajó a sus amigas con una merienda a puro lujo. En las imágenes que compartió con sus seguidores se aprecia una lujosa vajilla y adornos florales que dan cuenta de la calidad del festejo.

En enero, la presentadora había anunciado su compromiso con Ponce. El puertorriqueño le obsequió dos alianzas de oro que sellan un amor que ya lleva varios años de noviazgo. Pensaban concretar la fiesta a fines de este año. El coronavirus alteró sus planes, aunque a ellos nada los detiene. Lejos de desistir, la pareja redobló la apuesta. Pasarán por el altar cuando las autoridades de Florida lo permitan.

“Fue una historia de amor muy bonita. Llena de cariño, risas, aventuras, aprendizaje… Con una mujer hermosa, cariñosa, romántica, inteligente, desinteresada, de intachables valores y virtud moral. El amor es el ingrediente más importante para que una pareja sea sólida y estable. Pero no es el único factor. ‘Nada es más fuerte que el amor’. Una frase indudablemente hermosa pero no siempre efectiva. Me consta. Pero también me consta que nada es más fuerte que el amor de Dios y que su plan para mí es perfecto y divino”, expresó Ponce aquella vez ante sus casi 2 millones de seguidores en Instagram.

Banda no pudo contener la emoción en momentos como este. Semanas atrás, la mexicana informó sobre la muerte de su tío, Salvador Flores Serrano, quien fuera uno de los mentores de su carrera periodística. De chica, Karina le contó a su tío que su sueño era triunfar en la televisión.

