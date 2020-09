Rashel Díaz: el mensaje de amor a su esposo que emocionó a sus seguidores

View this post on Instagram

Él entiende que no sé cocinar y no me obliga a hacerlo 👩🏻‍🍳, entiende que por mi trabajo mi agenda es ocupada y no me pide que lo abandone porque sabe que amo hacerlo 🗓️, entiende que mis hijos lo son todo y demuestra su amor hacia ellos cada día como yo hacia Madelyn, ese fue nuestro pacto 👩‍👧‍👦, entiende que Dios es mi centro y no busca quitárselo, al contrario lo ha hecho el de su vida también 🙏🏻. Sí, él entiende… y ahora comprendo que de eso se tratan las relaciones sanas, de entender, de aceptar y de motivar. Gracias mi amor por este “Amor Entre Tres” como me gusta llamarlo; tú y yo, unidos por Dios ♥️. #VidaRashel