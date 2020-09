Muere Prabeesh Chakkalakkal a los 44 años: ¿cómo murió el actor?

La industria del cine indio está de luto: en las últimas horas murió uno de sus más prestigiosos actores. Se trata del malayo Prabeesh Chakkalakkal. El artista, quien además se destacaba como voz para los doblajes, se desplomó mientras filmaba un video en la ciudad de Kochi, al suroeste del estado de Kerala, en la India.

Todo iba bien en la grabación de un video para el canal de Youtube del Cochin College, un prestigioso instituto educativo del estado de Kerala. El colegio se destaca en la enseñanza de artes, ciencia y comercio. En determinado momento, Prabeesh comenzó a sentirse mal. Dio anuncio a sus compañeros de rodaje, quienes inmediatamente recurrieron a la asistencia médica.

La ambulancia no alcanzó a llegar al lugar de los hechos. El actor se desplomó ante la aterrada mirada de sus compañeros. La muerte fue inmediata: había sufrido un fulminante infarto del miocardio.

Quienes formaron parte de la filmación compartieron un detalle escabroso. El grupo ya había rodado todas las escenas. El desplome del actor ocurrió luego de que se tomaran la típica selfie de fin de rodaje, una especie de celebración por haber concluido satisfactoriamente la tarea.

Actor and dubbing artiste #PrabeeshChakkalakkal collapses and dies during film shooting. The actor was shooting for a tele film on spreading awareness about waste management in Kochi.#PrabeeshChakkalakkal pic.twitter.com/RuWsQPgBdk

— APN NEWS (@apnnewsindia) September 14, 2020