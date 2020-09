Patricia Manterola publica desgarradora despedida a su ex esposo Xavier Ortiz

La artista mexicana Patricia Manterola le dedicó unas desgarradoras palabras de despedida a Xavier Ortiz , quien fuera su novio por 10 años y esposo por otros cinco. El artista, a quien conoció durante su época juntos como miembros del grupo musical Garibaldi, murió de suicidio este lunes 7 de septiembre en México.

“Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino”, escribió la estrella tras conocer el fallecimiento de Ortiz.

“Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo…Ya estás en los brazos de tu Mami hermosa a quien extrañabas tanto… Desde aquí abrazo muy muy fuerte a tu familia, Rafa, Olguita, Lety, Dany, Xavi Jr y a todos… Lo siento muchísimo ¡BUEN VIAJE DE REGRESO A CASA QUERIDO XAVI! Descansa en paz 🌟”, agregó la ex Garibaldi.

La muerte de Xavier Ortiz fue anunciada inicialmente por Sergio Mayer, su mejor amigo de la época de Garibaldi. Posteriormente su hermana, Olga Ortiz Ramírez confirmó el fallecimiento reveló que el artista había fallecido de suicidio.

“Muy a mi pesar te digo que se suicidó. Estamos en shock”, escribió la mujer que se ha identificado en las redes como química farmacológica de profesión . “Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa”.

El propio Ortiz había dado una entrevista en julio al programa mexicano de noticias del entretenimiento “Ventaneando”, donde reveló que la estaba pasando mal por la falta de trabajo por las medidas de confinamiento para contener la pandemia del coronavirus, por lo que había recurrido a vender material de protección como máscaras y gel antibacterial.

Manterola y Ortiz se conocieron a finales de los 90, cuando ambos se sumaron a Garibaldi y vivieron un muy público romance, que tras su primera década se convirtió en un matrimonio, después de una pedida de mano en televisión.

Se separaron muy amigablemente en 2004.

Xavier Ortiz dandole el anillo de compromiso a Paty ManterolaEn el show de christina, Xavier Ortiz le pidio matrimonio a Paty Manterola al aire, fue muy romantico y emotivo, ellos dos mantuvieron una relacion de aproximadamente 15 años! 2009-01-16T20:00:05Z