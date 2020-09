¿Lupillo Rivera se borra tatuaje del rostro de Belinda?

En una reveladora entrevista con el programa de televisión mexicano “Ventaneando”, Lupillo Rivera conversó sobre la posibilidad de eliminarse el tatuaje que se realizó con el rostro de la cantante y actriz Belinda, con quien sostuvo una muy corta relación amorosa.

“Yo tengo una promesa, yo di mi palabra y la palabra la tengo bien empeñada, y para que me hagan cambiar mi palabra es muy difícil. Pero también tengo que respetarle y darle la honra a la persona que esté a mi lado, si la muchacha algún día me dice: ‘Hazme el favor’… Pues me lo voy a tener que quitar, así de fácil”, manifestó el hermano de Jenni Rivera sobre la posibilidad de eliminarse el tatuaje.